NC registra 307 casos de ciclosporiasis hasta la fecha

Raleigh, NC.- Carolina del Norte se encuentra entre las decenas de estados de Estados Unidos que experimentan un aumento en los casos de ciclosporiasis. Del 1 de mayo al 14 de julio de 2026, se reportaron 307 casos de ciclosporiasis y 13 hospitalizaciones en Carolina del Norte.

El recuento de casos se actualizará semanalmente los martes. Carolina del Norte ha experimentado un nivel constante de casos de ciclosporiasis entre 2024 y 2026, con un repunte en 2024 en comparación con años anteriores. Si bien no se ha identificado un solo producto como la fuente de los casos en Carolina del Norte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) está trabajando con socios locales para mantener informados a los habitantes del estado.

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La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el consumo de alimentos o agua contaminados con un parásito microscópico. El tiempo entre la infección y la aparición de los síntomas suele ser de aproximadamente una semana. El parásito generalmente provoca diarrea acuosa con deposiciones frecuentes. Otros síntomas comunes incluyen pérdida de apetito, pérdida de peso, calambres o dolor de estómago, hinchazón, aumento de gases, náuseas, fatiga y otros síntomas similares a los de la gripe. Algunas personas infectadas no presentan síntomas. La enfermedad se puede tratar con ciertos antibióticos.

«Si experimenta diarrea grave o persistente, debe comunicarse con su médico», dijo el epidemiólogo estatal, Dr. Zack Moore. «También es importante que todos sigan las prácticas de seguridad habituales, como lavarse las manos con agua y jabón antes y después de manipular o preparar alimentos, y lavar todos los productos frescos con agua corriente limpia».

Se están llevando a cabo investigaciones de salud pública para identificar posibles fuentes de contagio en Carolina del Norte. Hasta la fecha, el aumento de casos en el estado no se ha relacionado con brotes en otros estados. La mayoría de los casos aún no tienen una fuente común asociada.

Las investigaciones sobre enfermedades transmitidas por los alimentos en Carolina del Norte involucran a socios locales, estatales y federales hasta que se verifica la fuente y se completa el rastreo. La Cyclospora se origina en un ingrediente específico donde se cultiva, no por contaminación en un restaurante o establecimiento de alimentos.

«Muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que han consumido el ingrediente que les está causando la enfermedad, lo que dificulta rastrear el origen de la contaminación», dijo el Dr. Carl Williams, veterinario de salud pública del estado . «Por ejemplo, alguien puede recordar que comió pico de gallo con su cena, pero no que contenía cilantro».

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La mayoría de las enfermedades transmitidas por los alimentos se pueden prevenir pasteurizando o cocinando los alimentos a 74 grados Celsius (165 grados Fahrenheit). Sin embargo, la Cyclospora suele asociarse con hierbas frescas y productos que se consumen crudos, como el perejil o el cilantro, lo que dificulta mucho su prevención. La Cyclospora puede sobrevivir al trayecto desde el campo de cultivo hasta el plato, especialmente si los productos no se cocinan ni se lavan. Por ello, es fundamental limpiar los productos frescos según las indicaciones de la FDA que se detallan a continuación.

Consejos

La FDA ofrece los siguientes consejos sobre cómo manipular y limpiar productos frescos:

Lávese las manos durante 20 segundos con agua tibia y jabón antes y después de preparar frutas y verduras frescas.

Si se producen daños o hematomas antes de comer o manipular la prenda, retire las zonas dañadas o magulladas antes de prepararla o comerla.

Enjuague las frutas y verduras ANTES de pelarlas, para evitar que la suciedad y las bacterias se transfieran del cuchillo a la fruta o verdura.

Frota suavemente la fruta y la verdura mientras la mantienes bajo el grifo con agua corriente. No es necesario usar jabón ni ningún producto específico para lavar frutas y verduras.

Utilice un cepillo limpio para verduras para frotar frutas y verduras firmes, como melones y pepinos.

Seque las frutas y verduras con un paño limpio o una toalla de papel para reducir aún más las bacterias que puedan estar presentes.

Retire las hojas exteriores de una lechuga o repollo.

Para obtener más información sobre la ciclosporiasis, visite nuestro sitio web .

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