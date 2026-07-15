La OMS publica nuevas pautas contra la demencia

Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó sus directrices actualizadas para disminuir el peligro de deterioro cognitivo y demencia.

En un comunicado, señaló que estas nuevas recomendaciones basadas en evidencia científica buscan brindar a los gobiernos del mundo herramientas claras para ayudar a prevenir o retrasar la aparición de esta condición a lo largo de la vida de los ciudadanos.

Detallaron que actualmente, más de 57 millones de personas padecen demencia en el mundo, registrándose cerca de 10 millones de nuevos diagnósticos cada año.

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Resaltaron que la enfermedad de Alzheimer se mantiene como la variante más habitual, representando entre el 60% y el 70% de los casos totales de esta patología que afecta gravemente la memoria, el razonamiento y la autonomía de las personas.

57 million people, and their families, are navigating the challenges of dementia today. It is not easy. Dementia is one of the world’s biggest health and care challenges, with nearly 10 million new cases every year. Preventing dementia is not only possible, but it also remains… pic.twitter.com/tcbpNyEDv3 — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 15, 2026

Alertan sobre diversos riesgos

Por otro lado, indicaron que aunque la demencia carece de cura, hasta un 45% de sus riesgos asociados se atribuyen a factores modificables como el tabaquismo, el consumo de alcohol, el aislamiento social, el sedentarismo, la contaminación del aire y afecciones como la hipertensión o la diabetes. Su impacto va mucho más allá de la salud, ya que merma de manera directa la independencia, la dignidad y la seguridad de quienes la padecen.

Al respecto, el Director General de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que se comprenden mejor los detonantes de esta condición y que estas pautas traducen el conocimiento científico en acciones prácticas inmediatas que los países pueden adoptar para proteger la salud cognitiva de sus poblaciones.

En este sentido, las nuevas directrices de la OMS proponen intervenciones probadas para mitigar el riesgo mediante la detección temprana y la concienciación. Esto representa una oportunidad clave para reducir la carga de la demencia en las próximas décadas, mediante una mayor integración de los servicios de salud cerebral, salud mental y enfermedades no transmisibles (ENT).

Estrategias recomendadas para la prevención

Por último, el documento de la OMS consolida las siguientes recomendaciones prácticas para modificar hábitos y gestionar la salud:

Estimulación mental: Se aconseja el entrenamiento cognitivo, la estimulación mental y la participación activa en dinámicas sociales tanto para adultos con cognición normal como para aquellos con deterioro cognitivo leve.

Se aconseja el tanto para adultos con cognición normal como para aquellos con deterioro cognitivo leve. Hábitos de vida saludables: El organismo recomienda incrementar la actividad física, erradicar el consumo de tabaco, disminuir el alcohol y adoptar una dieta saludable.

El organismo recomienda y adoptar una dieta saludable. Contaminación ambiental: Se incorpora una nueva recomendación enfocada en reducir la exposición a la contaminación del aire .

Se incorpora una nueva recomendación enfocada en . Control cardiometabólico: El manejo adecuado de la hipertensión, la diabetes y el colesterol alto ayuda a reducir el riesgo. Asimismo, se sugiere el uso de audífonos como parte de las estrategias preventivas.

El manejo adecuado de la ayuda a reducir el riesgo. Asimismo, se sugiere el uso de audífonos como parte de las estrategias preventivas. Advertencia sobre suplementos: Las directrices desaconsejan el uso de suplementos de vitaminas B y E, omega-3 o multiminerales si no existe un déficit médico previamente diagnosticado, ya que no hay pruebas de que sus beneficios superen los posibles efectos nocivos imprevistos.

Vídeo: Unidades Especiales de Medic preparadas para responder a diferentes emergencias.