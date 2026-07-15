Charlotte, NC.- Este verano, Salas Art Agency presenta una emocionante incorporación con el debut del Cajón Festival, un evento gratuito al aire libre que se llevará a cabo el domingo 2 de agosto, de 12:00 p. m. a 2:00 p. m., en Levine Plaza (500 S. Tryon St.), Uptown Charlotte.

El Cajón Festival ha sido concebido como una experiencia cultural inclusiva donde personas de todas las edades y orígenes podrán disfrutar de música en vivo, danza y percusión en un ambiente acogedor y familiar.

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El festival contará con la participación de los reconocidos artistas Claudio Ortiz, Son de Pueblos y el destacado músico peruano Marcos Napa, además de PEX Dance Company, una compañía de danza con sede en Charlotte dedicada a promover el intercambio cultural a través de las artes escénicas.

«Queremos que Charlotte conozca el cajón peruano como un símbolo de creatividad, identidad y comunidad. Este festival celebra la diversidad cultural que hace única a nuestra ciudad y crea un espacio donde las artes unen a personas de todas las edades y procedencias», señaló Mauricio Salas, director ejecutivo de Salas Art Agency.

El Cajón Festival forma parte de la misión permanente de Salas Art Agency de fomentar el intercambio cultural mediante experiencias artísticas participativas y acercar las artes escénicas latinoamericanas a nuevas audiencias en Carolina del Norte.

Información del evento

Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026

Hora: 12:00 p. m. – 2:00 p. m.

Lugar: Levine Plaza 500 S. Tryon St. Charlotte, NC

️ Entrada: Gratuita

El Cajón Festival es presentado por Salas Art Agency y es posible gracias al apoyo del Arts & Science Council (ASC) a través de su programa Community Connector, con la colaboración del Consulado General del Perú en Atlanta.

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