El NHC vigila posible baja presión en el noreste del Golfo de México

Miami.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó el miércoles15 de julio sobre la posible formación de un área de baja presión en el noreste del Golfo de México de cara al próximo fin de semana.

En un comunicado publicado en las redes sociales, los análisis meteorológicos de la agencia federal, el disturbio bajo observación presenta actualmente una baja probabilidad de desarrollo ciclónico a mediano plazo mientras se desplaza por aguas del Atlántico.

El informe gráfico de perspectivas climáticas a siete días ubica la zona de perturbación con un 20% de probabilidad de evolución a ciclón tropical (depresión o tormenta).

De la misma manera, los meteorólogos estiman que, una vez que el sistema se defina sobre el noreste del Golfo, comenzará a moverse de manera gradual hacia el noreste, atravesando la península de Florida para posteriormente desplazarse a lo largo y frente a la costa sureste de los Estados Unidos.

8:00 AM EDT Wed. July 15th. An area of low pressure is expected to form in the northeastern Gulf this weekend, and now has a low chance of becoming a tropical cyclone after that time as it moves northeastward along and off the southeastern US coast. Latest information at… pic.twitter.com/VmzUbKxHZg — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 15, 2026

Piden mantenerse atentos a la evolución

Por otro lado, indicaron que aunque la probabilidad de intensificación se mantiene por debajo del umbral del 40%, el personal del NHC instó a los residentes y operadores marítimos del litoral sureste a mantenerse atentos a la evolución del sistema, ya que su tránsito podría generar un incremento en las precipitaciones y ráfagas de viento locales durante los próximos días.

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En este sentido, las autoridades continuarán actualizando las proyecciones meteorológicas conforme el disturbio inicie su desplazamiento terrestre y marítimo.

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