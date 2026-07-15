EE.UU. mantiene su máximo veto de viaje para 23 países

Washington.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una actualización crítica de sus Avisos de Viaje, recordando que el «Nivel 4» representa la advertencia de seguridad más severa dentro de su escala de medición.

En un comunicado, explicó que esta categoría equivale a una recomendación firme y directa de «No Viajar» bajo ninguna circunstancia. El llamado del gobierno estadounidense tiene un carácter urgente y preventivo, buscando desalentar de forma rotunda el traslado de ciudadanos a áreas donde su integridad física corra un riesgo inminente.

De la misma manera, destacaron que esta asignación de este nivel de riesgo se determina tras una evaluación rigurosa de las condiciones locales. Las autoridades federales analizan factores críticos que comprometen la estabilidad del territorio, tales como conflictos bélicos activos, altos índices de criminalidad armada, terrorismo o inestabilidad política severa.

Asimismo, señalaron que un factor determinante para colocar a un país en esta lista es la nula o limitada capacidad que poseen las oficinas diplomáticas estadounidenses para ingresar a ciertas regiones y asistir a sus ciudadanos en caso de una emergencia grave.

We issue Travel Advisories with Levels 1 – 4. Level 4 means DO NOT TRAVEL. We assign Level 4 based on local conditions and/or our limited ability to help Americans there. These places are dangerous. Do not go for ANY reason.

The Travel Advisories for the following countries are… pic.twitter.com/sJENffZftL — TravelGov (@TravelGov) July 15, 2026

Representan amenazas extremas para la vida

Por otro lado, el Departamento de Estado, señaló que la advertencia federal enfatiza que estos destinos presentan amenazas extremas para la vida, por lo que se pide a la población civil no ingresar a ellos por ningún motivo.

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Acotaron que en caso de que un ciudadano estadounidense decida ignorar el aviso, el Departamento de Estado advierte que no existe garantía de que el personal de la embajada pueda intervenir para ofrecer protección consular, asesoramiento legal inmediato o planes de evacuación médica o política debido a las restricciones operativas sobre el terreno.

De la misma manera, reiteraron que el monitoreo de estos entornos peligrosos es continuo y se actualiza de manera constante para reflejar fielmente los cambios en el panorama geopolítico mundial.

En este sentido, los especialistas en seguridad diplomática instan a la ciudadanía a verificar siempre el estatus de sus países de destino antes de planificar cualquier viaje internacional a través del portal de información oficial de la agencia. Con este esquema de prevención, la administración busca mitigar las crisis consulares y asegurar que las personas cuenten con información transparente para proteger sus vidas en el extranjero.

Por último, indicaron que los países que actualmente se encuentran bajo la categoría de «Nivel 4 – No Viajar» son Afganistán, Bielorrusia, Burkina Faso, Birmania, República Centroafricana (RCA), Chad, República Democrática del Congo (RDC), Haití, Irán, Irak, Líbano, Libia, Malí, Níger, Corea del Norte, Rusia, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Uganda, Ucrania y Yemen.

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