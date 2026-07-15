Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) publicó su informe de mitad de año sobre seguridad pública, en el que se reportan reducciones constantes en varias categorías clave de delitos y se destacan las estrategias basadas en la colaboración que están mejorando la seguridad en toda la ciudad.

Today, we will be presenting our Mid-Year Public Safety Briefing, offering a detailed look at the latest crime trends, key data insights and the initiatives shaping our public safety strategy and driving meaningful progress. From January 1 – June 30, overall crime fell by 16%,… pic.twitter.com/BRK3oJwsgz — CMPD News (@CMPD) July 15, 2026

Los resultados, que abarcan del 1 de enero al 30 de junio de 2026, muestran un progreso significativo en toda la ciudad. El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) reportó una disminución del 16% en la delincuencia general durante el segundo trimestre de 2026, incluyendo una reducción del 8% en delitos violentos y una disminución del 17% en delitos contra la propiedad. Entre las disminuciones más notables se incluyen los robos (23% menos), las agresiones con agravantes (4% menos), los robos de vehículos (31% menos), los hurtos de automóviles (29% menos) y los robos con allanamiento de morada (33% menos).

El CMPD atribuye estas mejoras al despliegue selectivo, a una mayor visibilidad en zonas de alta actividad y a iniciativas de colaboración que siguen apoyando una labor policial proactiva y la reducción del desorden.

“Estas reducciones reflejan una labor policial coordinada, proactiva y precisa, así como la participación de la comunidad”, declaró la jefa de policía Estella D. Patterson. “La seguridad pública es una responsabilidad compartida. Cuando los residentes colaboran y las fuerzas del orden trabajan juntas, los casos se resuelven más rápido, la confianza crece y nuestra ciudad se vuelve más segura”.

Lee también: CMPD llevó a cabo un operativo que dejó 12 menores arrestados

Las estadísticas de mitad de año muestran un ligero aumento del 3% en los homicidios, con 40 casos reportados en comparación con los 39 del año pasado, mientras que la Unidad de Homicidios del CMPD mantiene una sólida tasa de resolución del 75%. El CMPD continúa haciendo hincapié en que la cooperación oportuna de la comunidad sigue siendo un factor clave para resolver los delitos violentos, e insta a los residentes a reportar actividades sospechosas y registrar sus sistemas de seguridad privados o comerciales en ConnectCharlotte.org para ayudar a los detectives.

Un aspecto fundamental de la reunión informativa se centró en las medidas proactivas de seguridad para los jóvenes durante los meses de verano. Acompañado por líderes del Departamento de Policía de las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg, el Departamento de Parques y Recreación del Condado de Mecklenburg, el Departamento de Relaciones Comunitarias de la Ciudad de Charlotte y la Oficina de Oportunidades para Jóvenes de la Ciudad de Charlotte, el Jefe Patterson destacó la red de seguridad colectiva de la ciudad y el condado para los jóvenes locales.

Las Unidades de Responsabilidad Juvenil y Empoderamiento para la Delincuencia Juvenil (JADE) y del Equipo Estratégico para Delincuentes Juveniles Prioritarios (JPOST) del CMPD continúan abordando las tendencias en la delincuencia juvenil, particularmente durante los meses de verano. Si bien los delitos con menores identificados como sospechosos han disminuido un 15% con respecto al año pasado, el CMPD enfatiza que los incidentes de «toma de control por parte de adolescentes» siguen siendo una preocupación seria que requiere atención urgente y constante.

Lee también: CMPD llama a los padres a supervisar a sus hijos y refuerza controles al volante

Además de estas iniciativas de colaboración, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) mantiene su compromiso de hacer cumplir la Ordenanza de Protección Juvenil, al tiempo que educa activamente a las familias y a los jóvenes sobre sus directrices, utilizando la intervención temprana estratégica para mantener a los vecindarios seguros y a los jóvenes por el buen camino.

Para apoyar la seguridad en la comunidad, el CMPD anima a los residentes y visitantes a denunciar actividades sospechosas llamando al 911 o compartiendo información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando el Charlotte Crime StoppersAplicación móvil P3 Tips o visitando la Sitio web de Charlotte Crime Stoppers .

Las estadísticas del Informe de Seguridad Pública del segundo trimestre de 2026 del CMPD siguen los estándares nacionales establecidos por las estadísticas resumidas del Informe Uniforme sobre Delitos (UCR, por sus siglas en inglés) del FBI.

Estadísticas

El siguiente desglose estadístico ofrece una visión general de la delincuencia en el primer semestre de 2026 en comparación con el primer semestre de 2025:

Delitos violentos: disminución del 8% (2569 delitos en 2026 frente a 2783 en 2025).

Homicidios: aumento del 3% (40 en 2026 frente a 39 en 2025).

Agresiones con agravantes: disminución del 4% (2043 en 2026 frente a 2127 en 2025).

Violaciones: disminución del 12% (81 en 2026 en comparación con 92 en 2025).

Robos: disminución del 23% (405 en 2026 en comparación con 525 en 2025).

Lee también: CMPD advierte sobre el peligro de los disparos al aire en las celebraciones del 4J

Delitos contra la propiedad: disminución del 17% (14.610 delitos en 2026 frente a 17.675 en 2025).

Robos en viviendas: disminución del 21% (634 en 2026 frente a 804 en 2025).

Robos en comercios: disminución del 40% (806 en 2026 frente a 1332 en 2025).

Robos en automóviles: disminución del 29% (3.663 en 2026 en comparación con 5.151 en 2025).

Robos de vehículos: disminución del 31% (2163 en 2026 frente a 3127 en 2025).

Incendios provocados: disminución del 3% (70 en 2026 en comparación con 72 en 2025).

Para consultar la rueda de prensa completa o acceder a los gráficos y datos compartidos:

Video: Este es el top 5 son los sucesos más destacados reportados durante este fin de semana al CMPD