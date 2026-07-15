Argentina remonta 2-1 a Inglaterra y clasifica a la final del Mundial

Atlanta.- La selección de Argentina clasificó de forma dramática a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras remontar y derrotar 2-1 a Inglaterra en la segunda semifinal del torneo.

El combinado albiceleste selló su pase en los últimos minutos de un encuentro cargado de una enorme tensión histórica y deportiva, desatando la euforia y las lágrimas de sus máximas figuras, incluyendo al capitán Lionel Messi.

Argentina are headed back to the #FIFAWorldCup Final 🇦🇷 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026

Argentina dio todo en el segundo tiempo

Es de mencionar, que el conjunto inglés pegó primero en el segundo tiempo, rompiendo el cero en el minuto 55 gracias a una anotación de Anthony Gordon. Con la ventaja a su favor, Inglaterra replegó sus líneas e intentó contener los ataques de una escuadra sudamericana que, impulsada por la necesidad, se volcó por completo en territorio rival buscando el empate.

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Sin embargo, la recompensa para los vigentes campeones del mundo llegó en el tramo final del compromiso. Enzo Fernández igualó el marcador al minuto 85 con un remate certero que devolvió la vida al cuadro argentino.

🏆 #FIFAWorldCup No importa de qué lado lo mires, es un golazo inmenso ⚽🐂 pic.twitter.com/14AvDFK0el — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 15, 2026

Asimismo, cuando todo parecía indicar que la llave se definiría en la prórroga, Lautaro Martínez se vistió de héroe en el tiempo de descuento (90’+2′) al anotar el 2-1 definitivo que sentenció la eliminación británica.

🏆 #FIFAWorldCup El desahogo de quien lo dio todo 🙌 Arrodillado ante la historia. ¡Gracias por no rendirte nunca, Capitán! 🩵🤍 pic.twitter.com/3BEd7NsdPL — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 15, 2026

Con este resultado, la final del Mundial 2026 está definida y será un choque de gigantes entre España y Argentina, el domingo 19 de julio

Por su parte, la selección de Inglaterra disputará el partido por el tercer lugar (Final de Bronce) frente a Francia, reeditando un clásico europeo de consuelo antes del cierre de la cita mundialista.

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