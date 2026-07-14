Louis Vuitton diseñará el cofre oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

París.- La prestigiosa casa de modas francesa Louis Vuitton fue designada Proveedor Oficial y Licenciatario de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Así lo dieron a conocer en un comunicado, en donde destacaron que con está alianza estratégica, la firma presentará un baúl a medida diseñado exclusivamente para resguardar y exhibir el trofeo.

Louis Vuitton to present bespoke trophy trunk at @FIFAWorldCup final! Louis Vuitton has been named Official Supplier and Branded Licensee of the FIFA World Cup 2026, presenting the official bespoke trophy trunk designed to transport and showcase the most iconic trophy in sports: — FIFA (@FIFAcom) July 14, 2026

Estará en el juego de la final

Explicaron que la pieza de alta costura desempeñará un papel destacado en los actos protocolares y será introducida al terreno de juego durante la gran final de la Copa del Mundo 2026.

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Acotaron que el trofeo será custodiado de forma conjunta por un embajador de la firma y una Leyenda de la FIFA, siguiendo una tradición visual icónica. Para conmemorar esta edición norteamericana, la casa de modas también develó una colección limitada de baúles temáticos de edición especial.

Por otro lado, detallaron que la confección de la pieza fue encargada a los artesanos de sus talleres históricos de Asnières-sur-Seine, situados en las cercanías de París. El exterior del baúl está revestido con la célebre lona Monogram de Louis Vuitton, destacando en sus paneles frontales una gran «V» pintada a mano en tonalidades doradas que simboliza tanto la palabra «Victoria» como el nombre de la firma «Vuitton».

Los máximos directivos de ambas instituciones manifestaron su entusiasmo, señalando que esta alianza une la tradición artesanal y la excelencia con el punto máximo del fútbol moderno.

Al respecto, el director ejecutivo de Louis Vuitton, Pietro Beccari, recalcó que el baúl acompañará una vez más el momento en que se hace historia en el balompié, bajo el lema conceptual de la firma. «La victoria viaja en Louis Vuitton».

Por último, anunciaron que la marca lanzará una colección exclusiva de tres maletas de viaje inspiradas en el diseño del trofeo. Esta línea especial abarca los modelos Coffret 8 Montres, Cotteville 16 Montres. Todos adornados con el emblema oficial pintado a mano de la Copa Mundial de la FIFA.

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