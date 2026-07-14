La NASA elige al Falcon Heavy de SpaceX para lanzar la misión SunRISE

Washington.- La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció un cambio estratégico al seleccionar el cohete Falcon Heavy de SpaceX para el lanzamiento de su próxima misión científica SunRISE.

En un comunicado, señalaron que esta decisión modifica la planificación original de la agencia, la cual contemplaba realizar el viaje espacial utilizando el vehículo Vulcan Centaur de la compañía United Launch Alliance (ULA).

De la misma manera, la NASA informó que revelará el cronograma actualizado de lanzamiento en el corto plazo.

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Operará bajo la modalidad de viaje compartido

Por otro lado, señalaron que esta importante investigación de heliofísica operará bajo la modalidad de viaje compartido (rideshare) patrocinado por el Comando de Sistemas Espaciales de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos.

Explicaron que la arquitectura de la misión consta de casi seis pequeños satélites (SmallSats) que actuarán como una sola antena parabólica gigante de radio, posicionándose ligeramente por encima de la órbita geoestacionaria a una altitud aproximada de 22.000 millas (unos 35.000 kilómetros).

El objetivo científico primordial de SunRISE es el rastreo y monitoreo de los estallidos de ondas de radio provenientes de la corona solar. Debido a que estas ondas llegan a la Tierra antes que las partículas energéticas masivas, su detección temprana es una herramienta crucial, ya que en situaciones de actividad extrema estas tormentas pueden inutilizar satélites artificiales y poner en riesgo la salud de los astronautas.

Asimismo, resaltaron que actualmente, los seis SmallSats ya han superado con éxito todas sus fases de ensamblaje final y pruebas técnicas. Estas labores se llevaron a cabo en el Laboratorio de Dinámica Espacial de la Universidad Estatal de Utah, donde los dispositivos permanecerán almacenados hasta que se confirme formalmente la ventana de lanzamiento definitiva.

Por último, indicaron que SunRISE está clasificada como una Misión de Oportunidad adscrita a la División de Heliofísica de la NASA. La investigación científica propiamente dicha está liderada por la Universidad de Michigan, encargada de proveer el centro de operaciones científicas, mientras que la gerencia técnica del proyecto recae sobre el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de Caltech.

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