Jorge Rodríguez y la AN de 2015 pactan hoja de ruta en Venezuela

Caracas.- La Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez y la Asamblea Nacional de 2015 emitieron comunicados paralelos anunciando el inicio de una hoja de ruta conjunta a partir del próximo 1 de agosto.

A través de comunicados coincidieron que este histórico acercamiento técnico e institucional surge como respuesta directa a la necesidad de unidad nacional para enfrentar las devastadoras consecuencias del «doblete sísmico» que ha enlutado al país en las últimas semanas.

El presidente de la Asamblea Nacional oficial, Jorge Rodríguez Gómez, formalizó mediante un comunicado que el parlamento iniciará una hoja de trabajo conjunta con exmiembros del parlamento del periodo 2015-2020.

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Rodríguez enfatizó que este esfuerzo conjunto se realiza en el marco de una convocatoria a la concertación nacional, señalando que el apoyo internacional recibido por el pueblo y el gobierno demuestra que solo a través de la unión institucional se podrá avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas y en el mantenimiento de la paz social.

AN 2015 busca promover la estabilidad política del país

Mientras que, la Asamblea Nacional del 2015 (de tendencia opositora) ratificó la fecha de inicio del mecanismo y definió esta agenda como una vía para promover la estabilidad, la democracia y la recuperación de la nación. La comisión opositora detalló que esta nueva etapa priorizará tres ejes fundamentales para el futuro del país: el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la optimización del sistema electoral y el restablecimiento definitivo de las garantías básicas para la participación política de todos los sectores.

En este sentido, la emergencia provocada por los terremotos ha forzado a ambas fuerzas políticas a reconocer la urgencia de actuar con visión de futuro y responsabilidad compartida.

En este contexto, el parlamento de 2015 hizo un espacio destacado para expresar su profundo agradecimiento al Gobierno de los Estados Unidos por su firme respaldo, resaltando tanto el envío de ayuda humanitaria inmediata como el acompañamiento en los planes de estabilización e institucionalidad democrática.

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