ICE prohíbe a sus agentes realizar persecuciones en vehículos

Washington.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden estricta a todo su personal operativo para suspender de forma inmediata la persecución de personas a bordo de automóviles.

Así se conoció a través de diversos medios de comunicación, en donde indicaron que la implementación de esta nueva restricción fue confirmada por un alto cargo en funciones y dos exdirectivos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

ICE suspende la mayoría de las paradas de tráfico tras los tiroteos mortales en Maine y Texas, según una fuente https://t.co/GNy21vRoqU pic.twitter.com/ipmKppS1SK — CNN en Español (@CNNEE) July 14, 2026

Trascendió que esta drástica resolución administrativa se produce como consecuencia directa de dos operativos recientes que terminaron con la muerte de civiles en Maine y Texas en un lapso menor a siete días.

De la misma manera, el zar de la Frontera Tom Homan en una reciente entrevista señaló que la pausa temporal en las paradas de vehículos de ICE fue una decisión tomada por el secratario del DHS Markwayne Mullin.

Además destacó que ICE tuvo un número récord de detenciones el mes pasado.

Here’s a recap of the interview with Border Czar Tom Homan. Homan tells @FoxNews the temporary pause on ICE vehicle stops was a decision made by @SecMullinDHS Homan says ICE is had a record number of detainments last month. & says for *now agents will just arrest the targets… pic.twitter.com/STUV49NtGA — Alexis McAdams (@AlexisMcAdamsTV) July 14, 2026

Alertan sobre el presunto desgasto laboral en los agentes de migración

Por otro lado, de acuerdo con los reportes de las autoridades locales, en ambos incidentes los oficiales abrieron fuego contra personas que ni siquiera representaban los objetivos iniciales de sus investigaciones migratorias.

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Asimismo, fuentes internas revelaron que estos trágicos desenlaces coinciden con una intensificación de la presión ejercida por el Gobierno de Donald Trump para multiplicar las detenciones en todo el país. Esta alta exigencia ha provocado un severo desgaste laboral en los agentes, quienes enfrentan jornadas extendidas, exceso de estrés y la denegación sistemática de sus solicitudes de tiempo libre.

Es de recordar, que el caso más reciente cobró la vida de Joan Sebastián Durán Guerrero, un ciudadano colombiano de 26 años, quien según agrupaciones civiles poseía un permiso laboral válido y número de Seguro Social.

La versión oficial de ICE señala que los agentes vigilaban un domicilio en Maine cuando el joven abandonó el lugar en un auto e intentó evadir el cerco, lo que motivó los disparos de un oficial bajo el argumento de proteger la seguridad pública al usarse el auto como arma. Una situación similar ocurrió en Houston, Texas, donde resultó muerto Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, al ser baleado su automóvil. En ninguno de los dos despliegues los agentes portaban cámaras corporales.

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