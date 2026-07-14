ICE detiene a 238 personas en Texas en un solo día

Texas.- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en una acción conjunta con agencias policiales federales, estatales y locales, llevó a cabo la detención de 238 migrantes indocumentados.

En un comunicado, explicaron que este procedimiento, representa la cifra más alta de arrestos focalizados en una sola jornada en la historia de la oficina de campo de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) en Harlingen.

Las autoridades federales señalaron que el principal objetivo de la misión es incrementar la seguridad pública mediante la remoción de individuos con antecedentes criminales.

De la misma manera, señalaron que entre los detenidos se encuentran personas vinculadas a delitos graves como intento de secuestro, agresión sexual y posesión de sustancias controladas.

Asimismo, se logró la captura de un presunto miembro de la pandilla «Paisas», quien cuenta con un historial delictivo que incluye agresiones con lesiones corporales y múltiples reingresos ilegales al país.

Ver más: Investigan muerte de un joven colombiano en operativo de ICE

Reiteran que arrestaran a los migrantes con registros delictivos

Por otro lado, la agencia reafirmó su enfoque en cumplir el mandato presidencial de identificar, arrestar y remover a extranjeros con registros delictivos de las comunidades estadounidenses.

Al respecto, el director de la oficina de campo de ICE en Harlingen, Juan Agudelo, aplaudió el resultado del operativo y ratificó que no se detendrán ante nada para resguardar el bienestar de las comunidades estadounidenses mediante la remoción de un criminal a la vez.

De la misma manera, detallaron una lista con los perfiles más prominentes detenidos durante la incursión, todos de nacionalidad mexicana:

José Alfredo Castillo-Mendoza: Extranjero convicto por intento de secuestro, agresión sexual y reingreso ilegal .

Extranjero convicto por . Manuel Morales-Geronimo: Presunto integrante de los «Paisas», con condenas por agresión causando lesiones corporales, posesión de drogas y tres reingresos ilícitos .

Presunto integrante de los «Paisas», con condenas por . Fernando Leonel Pérez-Torres: Individuo con antecedentes penales por colisión vehicular con lesiones, robo y dos reingresos no autorizados .

Individuo con antecedentes penales por . Noé Tinoco Pérez: Convicto por el delito grave de posesión de sustancias controladas, tráfico de anfetaminas y reingreso ilegal .

Convicto por el delito grave de . Juan Sebastián Chable-De La Cruz: Procesado y hallado culpable por portación ilícita de un arma de fuego y dos reingresos ilegales .

Procesado y hallado culpable por . Gilberto Hernández-Valdez: Sancionado por manejar bajo la influencia del alcohol, causar un choque con fuga y acumular tres ingresos ilegales .

Sancionado por . Guadalupe Rosales: Convicto ante los tribunales por posesión de marihuana con la intención de distribuirla .

Convicto ante los tribunales por . Gabino Guerrero-Flores: Detenido con antecedentes y condena firme por el delito de robo de propiedad.

Por último, aclararon que estos despliegues forman parte de las operaciones cotidianas y rutinarias de control migratorio que se realizan en todo el territorio estadounidense.

Vídeo: Ordenan procesar permisos de trabajo