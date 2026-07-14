Iredell, NC.- Las autoridades de Iredell County, en Carolina del Norte, arrestaron a un hombre requerido por la justicia de Virginia por más de 15 cargos graves relacionados con el presunto robo de medicamentos controlados en una residencia de ancianos. La detención ocurrió tras una investigación coordinada entre organismos policiales de ambos estados.

El sospechoso fue identificado como Brian Travis Wingler, cuya ubicación comenzó a investigarse después de que el Departamento de Policía de Wytheville compartiera información con la División de Narcóticos de la Oficina del Sheriff de Iredell County.

Los detectives iniciaron de inmediato las labores para localizar al hombre y prevenir posibles delitos similares dentro del condado. La investigación contó con el apoyo de agentes asignados al Equipo de Control Criminal Agresivo (ACE) y de la División de Órdenes Judiciales.

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Como resultado del operativo, las autoridades ubicaron a Wingler en una vivienda situada en Long Pine Road, en la ciudad de Statesville. Los agentes ejecutaron el arresto el pasado jueves 9 de julio sin que se reportaran incidentes durante el procedimiento.

Durante el registro de la residencia, los investigadores incautaron varios medicamentos de prescripción médica. El Departamento de Policía de Wytheville examina ahora esos fármacos para determinar si guardan relación con los medicamentos reportados como robados en la residencia de ancianos ubicada en Virginia.

Tras su captura, un juez fijó para Wingler una fianza garantizada de 75.000 dólares bajo el cargo de fugitivo de la justicia, mientras permanece a la espera del proceso de extradición hacia Virginia, donde deberá responder por las acusaciones en su contra.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa abierta y no descartan la presentación de nuevos cargos conforme avancen las diligencias y el análisis de las evidencias recopiladas durante el operativo.

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El sheriff del condado Iredell, Darren Campbell, destacó la importancia de la cooperación entre las agencias policiales para lograr la captura del sospechoso. El funcionario afirmó que la institución mantiene su compromiso de trabajar junto a otros organismos para localizar a personas que representen una amenaza para la seguridad pública.

Campbell también señaló que las alianzas entre cuerpos de seguridad y las estrategias de aplicación proactiva de la ley permiten fortalecer la protección de las comunidades y garantizar que quienes enfrenten procesos judiciales respondan ante las autoridades competentes.

El caso permanece bajo investigación mientras continúan las gestiones relacionadas con la extradición del detenido y la verificación del origen de los medicamentos recuperados durante el procedimiento.

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