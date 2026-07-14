España vence 2-0 a Francia y clasifica a la gran final del Mundial 2026

Arlington.- La selección de España se clasificó a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras derrotar con autoridad 2-0 a su similar de Francia en la primera semifinal del torneo global.

El combinado dirigido por la escuadra ibérica mostró una enorme solvencia táctica sobre el terreno de juego durante el partido número 101 de la competición, apagando por completo los circuitos ofensivos del conjunto galo y asegurando su boleto para disputar el partido definitivo por la gloria mundial el domingo 19 de julio.

Spain are one step closer to glory 🇪🇸#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026

El marcador de la eliminatoria europea se inauguró temprano en la primera mitad del compromiso. Mikel Oyarzabal rompió la paridad en el minuto 22 tras cobrar un penal a favor de la Furia Roja. Francia intentó reaccionar controlando la posesión, pero la sólida estructura defensiva española impidió cualquier daño mayor antes de irse al descanso.

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Porro sepultó a Francia con el segundo gol a España

En el periodo complementario, el defensor Pedro Porro sepultó las aspiraciones francesas al anotar el 2-0 definitivo en el minuto 58 mediante una soberbia proyección al ataque.

Gracias a su despliegue físico por la banda derecha, su consistencia defensiva y su aporte directo en el marcador, Porro fue condecorado oficialmente como el Jugador Superior del Partido (Superior Player of the Match) al término de los 90 minutos reglamentarios.

Con este contundente resultado en semifinales, España se instala en la final del Mundial y espera al ganador de la llave entre Inglaterra y Argentina. Por su parte, la delegación de Francia queda oficialmente eliminada de la contienda por el título y deberá conformarse con disputar el partido por el tercer lugar en la denominada Final de Bronce (Bronze Final) contra el equipo que resulte perdedor del segundo cruce semifinal.

The first spot in the Final belongs to Spain 🔒#FIFAWorldCup pic.twitter.com/8umlGDZZ2y — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026

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