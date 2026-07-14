DHS rechaza liberación de cubano convicto por piratería aérea en Florida

Miami.- El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) emitió una enérgica declaración de protesta luego de que un tribunal federal ordenara la liberación forzada de un ciudadano cubano convicto por piratería aérea.

En un comunicado, explicaron que el fallo judicial obligó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a excarcelar a Maikel Guerra Morales, permitiendo su reintegro directo en las comunidades del estado de Florida.

Alertaron que la orden judicial fue dictada por el juez de distrito John E. Steele, perteneciente al Distrito Medio de Florida, obligando legalmente al ICE a otorgarle la libertad al implicado.

Explicaron que los registros detallan que en el año 2003, Morales abordó un avión de pasajeros en Cuba, agredió a la tripulación y forzó al piloto a desviar la ruta hacia Cayo Hueso, Florida, delito por el cual fue sentenciado a 22 años de cárcel por piratería aérea.

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Rechazan decisión del juez

Al respecto, la secretaria asistente interina del DHS, Lauren Bis, criticó duramente la resolución y catalogó al juzgador como un «juez activista» que intenta frustrar el mandato de expulsar a delincuentes del país. Bis argumentó que la administración continuará dando la batalla legal para asegurar la detención y remoción de criminales extranjeros que no tienen derecho a estar en el país.

Por último, advirtieron que la situación jurídica de Morales arrastra un largo historial, ya que un juez de inmigración del Departamento de Justicia había emitido una orden final de deportación en su contra desde marzo de 2023. Una vez que el delincuente terminó de extinguir la totalidad de su condena penal en las prisiones federales, los agentes de ICE procedieron a tomar su custodia en diciembre de 2025 con el fin de tramitar su expulsión, proceso que quedó interrumpido por el fallo judicial.

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