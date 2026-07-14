Ciclo de conciertos Sonidos de Verano en Blakeney Town Center

Charlotte, NC.- El evento Sounds of Summer de Blakeney traerá música en vivo al centro comercial este verano. Blakeney Town Center, ubicado en 9870 Rea Road, Charlotte, Carolina del Norte, ofrecerá conciertos gratuitos algunos sábados de julio y agosto de 2026. Manténgase al tanto de las novedades en el evento de Facebook.

Tendrán lugar de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. en Blakeney Plaza. Pueden llevar sus sillas de jardín o mantas.

Programación de bandas para la serie de conciertos Sounds of Summer 2026

25 de julio – Dúo de Fred Heintz

8 de agosto – Nate Dowdy Trio

22 de agosto – Dúo Ben Mignogna

Beneficios para la salud al disfrutar de conciertos

Asistir a conciertos ofrece beneficios que van mucho más allá del entretenimiento. Disfrutar de música en vivo contribuye a reducir los niveles de estrés, favorece la liberación de endorfinas y dopamina, hormonas relacionadas con el bienestar y la felicidad.

Además, cantar, bailar y compartir la experiencia con otras personas fortalece los vínculos sociales y genera un sentido de pertenencia que influye positivamente en la salud emocional.

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Los conciertos también representan una excelente oportunidad para desconectarse de la rutina diaria, aliviar la ansiedad y recargar energías en un ambiente de sana convivencia.

Diversos estudios señalan que la música puede mejorar el estado de ánimo, estimular la memoria y favorecer la concentración. Al mismo tiempo, permanecer de pie, caminar o bailar durante el espectáculo implica una actividad física moderada que beneficia al organismo.

Elegir eventos seguros y organizados permite disfrutar de un espacio de recreación saludable, apoyar a los artistas y crear recuerdos positivos que perduran en el tiempo.

Video: Música y entretenimiento al aire libre en Charlotte