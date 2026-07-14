Carolina Theatre estrena el ciclo de películas: «Los años perdidos»

Charlotte, NC.- El histórico y bellamente renovado Carolina Theatre , ubicado en 230 N Tryon Street, Charlotte, NC, ha lanzado The Lost Years Vol. 2. Esta serie de películas presenta filmes que se estrenaron entre el cierre del Carolina Theatre en 1978 y su reapertura en 2025.

El volumen 2 de Los años perdidos se centra en las películas estrenadas en las décadas de 1990 y 2000.

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Las proyecciones tendrán lugar algunos jueves y sábados hasta el 22 de agosto de 2026, a las 7:00 p.m. ¡Esta es una oportunidad para ver estas películas en la gran pantalla en un entorno majestuoso!

Para cada película hay 100 entradas disponibles a $5 (impuestos incluidos). Una vez agotadas, las entradas restantes costarán $16.05. (Estos precios no incluyen impuestos).

Serie de películas Los años perdidos

Infórmese sobre cada proyección y compra tus entradas en thecarolina.com/events/thelostyears . Cada proyección es a las 7:00 p.m..

Jueves, 16 de julio: Matrix

Jueves 23 de julio: El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo

Jueves, 30 de julio: Chicas malas

Jueves 6 de agosto: Kill Bill Vol. 1

Jueves, 20 de agosto: Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto

Sábado, 22 de agosto: Wall-E

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