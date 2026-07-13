Gastonia, NC.- Con el inicio del nuevo año escolar cada vez más cerca, el Departamento de Policía de Gastonia lanzó una campaña comunitaria de recolección de útiles escolares con el propósito de beneficiar a niños atendidos por el Departamento de Servicios Sociales. La iniciativa busca reunir materiales básicos que permitan a los estudiantes comenzar el ciclo académico con los recursos necesarios para su aprendizaje.

La institución invitó a los residentes, empresas y organizaciones locales a participar mediante la donación de artículos escolares nuevos. Entre los materiales solicitados figuran bolígrafos, lápices, cuadernos y otros implementos esenciales que forman parte de la lista de útiles requerida en la mayoría de las escuelas.

Las autoridades habilitaron un punto de recolección permanente en el vestíbulo del Departamento de Policía de Gastonia, ubicado en el 200 East Long Avenue, donde los ciudadanos pueden entregar sus donaciones durante el desarrollo de la campaña.

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De acuerdo con el departamento policial, el objetivo consiste en brindar apoyo a menores que enfrentan situaciones de vulnerabilidad y que reciben asistencia del Departamento de Servicios Sociales. La iniciativa pretende aliviar parte de la carga económica que muchas familias experimentan antes del regreso a clases y garantizar que los estudiantes cuenten con materiales indispensables desde el primer día del calendario escolar.

Los organizadores destacaron que un simple cuaderno, un lápiz o un bolígrafo pueden representar una diferencia significativa para un niño que inicia un nuevo año académico. Además del beneficio material, la campaña busca fortalecer la confianza de los estudiantes y ofrecerles mejores condiciones para participar en las actividades escolares.

La Policía de Gastonia también resaltó el papel que desempeña la comunidad en este tipo de acciones solidarias. La colaboración entre ciudadanos, instituciones públicas y organizaciones locales permite desarrollar iniciativas que generan un impacto directo en la educación y el bienestar de la infancia.

Este tipo de campañas suele intensificarse durante los meses previos al inicio del período escolar, cuando numerosas agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y empresas privadas organizan colectas para apoyar a estudiantes de bajos recursos.

Las autoridades recordaron que las donaciones deben consistir en artículos nuevos para garantizar que los niños reciban materiales en óptimas condiciones. Asimismo, agradecieron de antemano la participación de quienes decidan colaborar con la iniciativa.

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Con esta jornada de recolección, el Departamento de Policía de Gastonia reafirma su compromiso con la comunidad más allá de las labores de seguridad pública. La institución busca contribuir al desarrollo educativo de los menores y fomentar la participación ciudadana mediante acciones solidarias que favorezcan a las familias con mayores necesidades.

La campaña permanecerá abierta durante las próximas semanas, con el propósito de reunir la mayor cantidad posible de útiles escolares antes del comienzo del nuevo ciclo lectivo y asegurar que más niños puedan regresar a las aulas con los materiales necesarios para afrontar el año escolar.

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