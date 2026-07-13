Petro prohíbe actos de posesión presidencial en bases militares

Bogotá.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó de forma categórica que ningún establecimiento militar o policial sea utilizado para la toma de posesión del nuevo mandatario.

A través de un contundente pronunciamiento en sus redes sociales, Petro argumentó que, bajo el amparo estricto de la Constitución de 1991, la transmisión de mando debe realizarse exclusivamente ante el Congreso de la República en sesión plena.

El mandatario saliente insistió en que la ley estipula con claridad cuál es la sede del legislativo, enfatizando que «en los cuarteles no se hacen leyes, se hacen acciones de seguridad de defensa del pueblo».

Por otro lado, Petro defendió su investidura como comandante supremo de las Fuerzas Militares y policiales hasta el último minuto antes de que el nuevo gobernante preste el juramento constitucional.

Cómo dije, en medio de las lentejuelas del nuevo gobierno no votado por la mayoría del pueblo, la ley dice cuál es la sede del Congreso, y es en una sesión del Congreso donde el nuevo presidente debe posesionarse, tal como lo hice yo y todos los demás. Que Abelardo no me de la… https://t.co/trc9VqxyxR — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 13, 2026

Asimismo, recalcó que los oficiales de las fuerzas del orden público continúan bajo su mando directo y no deben rendir el saludo militar a ningún civil que no haya asumido formal y legalmente el cargo.

Es de mencionar, que con esta directriz, el mandatario busca bloquear cualquier intento de realizar un acto de investidura alternativo o simbólico fuera de los canales tradicionales del poder legislativo.

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Custionó la legitimidad del proceso de transición

De la misma manera, el gobernante cuestionó severamente la legitimidad del proceso de transición, asegurando que el nuevo gobierno está rodeado de «lentejuelas» y que no fue votado por la mayoría del pueblo soberano.

Petro lanzó una dura acusación internacional al afirmar que la soberanía nacional fue quebrantada por actores extranjeros que usurparon el derecho de la ciudadanía a elegir de manera libre, sentenciando con frustración histórica que, ante este panorama de interferencia, «Bolívar vuelve a morir».

Asimismo, anunció una reconfiguración de la memoria histórica del palacio de gobierno al incorporar los retratos del mandatario negro Carlos Nieto y del presidente indígena y general supremo de 1854 al pasillo oficial de retratos presidenciales.

Por último, Petro minimizó las tensiones personales con sus más férreos opositores políticos, catalogando de manera irónica el rechazo del abogado Abelardo de la Espriella a estrechar su mano como «más o menos, un halago».

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