OCHA busca asistir a 1.3 millones de afectados por los terremotos en Venezuela

Caracas.- Venezuela enfrenta una emergencia nacional tras el impacto de dos terremotos de gran magnitud (7,2 y 7,5) registrados el 24 de junio en la región centro-norte, específicamente en el eje San Felipe – Yumare – Montalbán.

Transcurridos más de 18 días del desastre, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que se han contabilizado 1.222 réplicas, consolidando un saldo oficial de 4.490 personas fallecidas y 16.740 heridas.

A pesar de que las labores de salvamento han logrado poner a salvo a 6.462 personas rescatadas, las autoridades locales advierten sobre una severa crisis habitacional debido a que 17.907 ciudadanos permanecen sin vivienda.

La respuesta gubernamental mantiene su foco en la gestión de campamentos transitorios y la atención de los afectados, mientras los organismos competentes trabajan intensamente en la identificación de víctimas, dado que 315 de los fallecidos continuaban sin ser identificados hasta el sábado 11 de julio.

🇻🇪 La respuesta humanitaria continúa en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela, adaptándose a las necesidades que siguen evolucionando. Más información en el Reporte de Situación No. 19:

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Piden reforzar el compromiso internacional a Venezuela

Por otro lado, en medio de este complejo escenario, el jefe humanitario de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, concluyó una visita de cuatro días al país para evaluar de primera mano las zonas de desastre.

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El Subsecretario General de la ONU instó a la comunidad global a mantener y reforzar el compromiso internacional con el Plan de Respuesta Humanitaria, resaltando la necesidad de no abandonar el apoyo financiero y logístico que requieren las comunidades afectadas en esta fase crítica.

Asimismo, como respuesta inmediata para mitigar los efectos de la tragedia, se lanzó de manera oficial un llamamiento financiero adicional por 298 millones de dólares. Esta adenda económica tiene como objetivo primordial expandir el despliegue de ayuda multisectorial para atender las necesidades de 1.3 millones de personas durante los próximos seis meses, priorizando sectores clave como la salud, el refugio y la distribución de insumos de emergencia.

Por último, el Sistema de Naciones Unidas y sus organizaciones socias ratificaron que continuarán ampliando la asistencia en estrecha coordinación con el gobierno nacional. Las agencias internacionales reiteraron que mantendrán el despliegue de sus equipos técnicos sobre el terreno, garantizando que los recursos se movilicen de forma rápida y eficiente para acompañar a la población civil en el camino hacia la recuperación y reconstrucción de las zonas devastadas.

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