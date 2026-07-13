NC registra aumento de casos de ciclosporiasis

Raleigh, NC.- Las autoridades de salud de Carolina del Norte mantienen la vigilancia ante un incremento de casos de ciclosporiasis, una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Desde mayo de 2026, el estado registra al menos 240 contagios, según reportan medios locales, mientras los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigan varios brotes relacionados con esta enfermedad en diferentes estados del país.

North Carolina is seeing an increase of cyclosporiasis, an intestinal illness that causes upset stomach. To avoid infection, make sure you are handling and cleaning fresh produce appropriately. This includes thorough hand washing before and after preparing fresh produce. For… pic.twitter.com/kmcBqNzkxm — NCDHHS (@ncdhhs) July 10, 2026

La ciclosporiasis suele propagarse a través del consumo de frutas, verduras, vegetales de hoja verde, hierbas frescas o agua contaminada. Debido a que estos alimentos con frecuencia se consumen crudos, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de aplicar medidas adecuadas de higiene durante su manipulación y preparación.

El Departamento de Salud recomienda lavar cuidadosamente las manos antes y después de manipular productos frescos. También aconseja limpiar adecuadamente frutas y verduras antes de consumirlas, incluso cuando los alimentos presenten una apariencia limpia o provengan de establecimientos comerciales.

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La infección provoca principalmente trastornos gastrointestinales que pueden afectar significativamente la calidad de vida de los pacientes. Entre los síntomas más frecuentes figuran diarrea acuosa intensa, que en algunos casos puede presentarse de manera explosiva, además de calambres abdominales, náuseas, fatiga y fiebre leve.

Los especialistas indican que las manifestaciones clínicas suelen aparecer aproximadamente una semana después de ingerir alimentos o agua contaminados. Sin tratamiento oportuno, los síntomas pueden prolongarse durante varios días o incluso semanas, con períodos de mejoría y recaídas.

Ante este escenario, los CDC recomiendan buscar atención médica cuando la diarrea persista, se intensifique o aparezcan signos de deshidratación. El diagnóstico temprano permite iniciar el tratamiento adecuado y reducir el riesgo de complicaciones, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados, adultos mayores y niños pequeños.

Las investigaciones federales buscan identificar el origen común de los brotes y determinar cuáles productos alimenticios podrían estar relacionados con los casos confirmados. Mientras avanzan las pesquisas, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la cadena de distribución de alimentos y trabajan junto con los departamentos estatales de salud para rastrear posibles fuentes de contaminación.

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Los expertos recuerdan que la refrigeración de los alimentos no elimina el parásito, por lo que las medidas preventivas continúan siendo la herramienta más eficaz para reducir el riesgo de infección. Además del lavado de manos, aconsejan utilizar utensilios limpios durante la preparación de los alimentos y evitar el consumo de agua de procedencia desconocida.

Las autoridades sanitarias también invitan a la población a mantenerse informada a través de las actualizaciones emitidas por los CDC, donde publican información sobre los brotes en investigación y los alimentos que podrían estar asociados con la alerta sanitaria vigente.

El aumento de casos en Carolina del Norte mantiene en alerta a los organismos de salud pública, que continúan promoviendo acciones preventivas para proteger a la población y contener la propagación de esta enfermedad intestinal.

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