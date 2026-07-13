Nayib Bukele es ratificado como candidato de Nuevas Ideas

San Salvador.- El partido político Nuevas Ideas anunció de manera oficial la finalización exitosa de sus Elecciones Internas 2026, un proceso democrático clave diseñado para renovar y consolidar la estructura organizativa de la principal fuerza política de El Salvador.

A través de un pronunciamiento difundido en sus canales oficiales, la dirigencia del partido extendió un agradecimiento público a los miles de afiliados que se movilizaron en todo el territorio nacional y en el exterior para participar en esta jornada, destacando que la alta afluencia reafirma el compromiso de las bases con el proyecto de nación.

Tras concluir el proceso de escrutinio de las actas y la validación de los datos por parte de la comisión electoral, el partido habilitó la consulta pública de los resultados oficiales. De acuerdo con el consolidado final de los sufragios, los ganadores fueron ordenados de mayor a menor cantidad de votos obtenidos, un ejercicio de transparencia que busca mostrar la solidez de los liderazgos electos.

¡En un año volveremos a HACER HISTORIA!

28.02.2027 🔜✍️ pic.twitter.com/2KfNzX3FlI — Nuevas Ideas (@nuevasideas) February 28, 2026

Consolidan como ganador a Bukele

En este sentido, informaron que el mandatario Nayib Bukele se consolidó como el ganador indiscutible para ocupar el cargo de Presidente Nacional de la organización, logrando una ratificación casi unánime de la militancia.

¡Las Elecciones Internas 2026 han finalizado con éxito! 🇸🇻 Gracias a todos los afiliados que participaron en esta jornada y reafirmaron su compromiso con nuestro partido. 📌 Ya puedes consultar aquí los resultados oficiales del proceso.https://t.co/bjuh3aQedC — Nuevas Ideas (@nuevasideas) July 13, 2026

Por otro lado, destacaron que el triunfo de Bukele en el ámbito partidista no solo consolida su control sobre la estructura operativa de Nuevas Ideas, sino que también fortalece la cohesión interna de la organización de cara a los futuros desafíos legislativos y municipales del país.

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Asimismo, analistas políticos señalan que este resultado refleja que la figura del mandatario sigue siendo el motor de arrastre y el eje de unidad indiscutible para la militancia oficialista, neutralizando cualquier intento de división interna y proyectando una imagen de absoluta fortaleza política.

Por último, Nuevas Ideas busca enviar un mensaje de institucionalidad y orden democrático en un momento donde la atención internacional sigue puesta en las dinámicas políticas de El Salvador.

La dirigencia partidista enfatizó que la transparencia del proceso electoral interno es un reflejo de las transformaciones que promueven a nivel nacional, invitando a los afiliados a mantenerse activos y vigilantes en las plataformas de consulta digital para revisar el desempeño de las planillas en cada municipio y departamento.

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