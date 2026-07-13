JetBlue regresa al Charlotte Douglas International Airport

Charlotte, NC.- JetBlue ha vuelto a operar en CLT tras casi 20 años de ausencia. Charlotte Douglas International Airport dio la bienvenida a JetBlue con un saludo de cañones de agua en la pista.

La popular aerolínea de bajo costo operó en Charlotte desde julio de 2006 hasta su partida en octubre de 2024. La aerolínea celebró su regreso a la Ciudad Reina el 9 de julio en la puerta A-29, con globos y pastelitos para los pasajeros que viajaban ese día con destino a Florida.

Vuelo directo a Fort Lauderdale, Florida.

JetBlue ofrecerá tres vuelos diarios sin escalas desde Charlotte al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL).

Gia Baker, Persona Bell y Kendra Washington fueron de las primeras en abordar. Las mujeres se dirigían a Miami, Florida, para embarcar en un crucero y nunca antes habían volado con JetBlue.

“Consulté las opciones en Priceline y era la más económica”, dijo Washington. “Salía más barato volar directamente a Fort Lauderdale, y además nos permitieron llevar equipaje de mano gratis, así que ¿por qué no?”.

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Según la página web de la compañía, JetBlue prevé operar cerca de 130 vuelos diarios desde Fort Lauderdale este verano , lo que supondrá la mayor operación de la aerolínea desde ese aeropuerto, con más de un 75 % más de vuelos diarios que en 2025.

Además de Charlotte, JetBlue también añadirá vuelos sin escalas desde FLL a Baltimore, Cleveland, Nashville, Detroit, Houston, Chicago y Puerto Rico.

“Estamos consolidando nuestra sólida base añadiendo más destinos, creando más conexiones y ofreciendo a los clientes aún más razones para elegir JetBlue”, declaró Joanna Geraghty, CEO de JetBlue.

A principios de mayo, JetBlue ofreció su ayuda a los clientes y empleados de Spirit Airlines afectados por el cierre de la aerolínea, ofreciendo tarifas de rescate de 99 dólares a los pasajeros varados y asientos adicionales a los miembros de la tripulación que intentaban regresar a casa.

Reserva vuelos desde Charlotte

El regreso de JetBlue a Charlotte eleva a doce el número actual de aerolíneas (nacionales e internacionales) que operan en el aeropuerto de Charlotte (CLT).

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Video: ✈️🔒 NUEVA TECNOLOGÍA EN EL AEROPUERTO DE CHARLOTTE