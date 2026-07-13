Investigan muerte de un joven colombiano en operativo de ICE

Maine.- Un operativo de control migratorio en la ciudad de Biddeford, Maine, terminó en tragedia tras confirmarse el fallecimiento de un joven en un tiroteo donde estuvieron involucrados agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Así se conoció a través de diversos medios de comunicación, en donde recordaron que este suceso ocurre apenas unos días después de otro polémico incidente registrado en Texas, donde las autoridades federales también balearon a otro inmigrante, intensificando el escrutinio público sobre los procedimientos de las agencias de seguridad.

Un colombiano habría muerto en un tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Biddeford, Maine, Estados Unidos. La víctima sería un hombre de 26 años que contaba con permiso para trabajar en ese país,… pic.twitter.com/45CvxKdG4E — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 13, 2026

De acuerdo con las declaraciones del senador demócrata por Maine, Angus King, los detalles provistos por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señalan que la víctima se encontraba a bordo de un automóvil al momento en que las autoridades intentaron arrestarlo.

Según la versión oficial, el joven presuntamente utilizó el vehículo como un arma para resistirse a la detención, lo que provocó que un oficial de inmigración respondiera abriendo fuego en su contra. El legislador también mencionó que, según los informes recibidos, el individuo tenía una orden vigente para abandonar el país.

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Organizaciones de apoyo identificaron a la víctima

Por otro lado, organizaciones civiles de apoyo a la comunidad migrante han aportado datos cruciales que contrastan y complementan la versión oficial. Las agrupaciones Maine Immigrant Rights Coalition y Presente! identificaron a la víctima como un ciudadano colombiano de 26 años.

Los activistas recalcaron que el joven poseía un permiso de trabajo válido y tenía asignado un número de Seguro Social, cuestionando la naturaleza del operativo y denunciando públicamente la pérdida de la vida del joven en este altercado.

En este sentido, el senador King insistió en la necesidad de realizar una investigación exhaustiva, abierta y con total transparencia para esclarecer minuciosamente cómo ocurrieron los hechos. Una de las principales complejidades y fuentes de crítica en este caso radica en que, según las observaciones del propio parlamentario, los agentes participantes aparentemente no portaban cámaras corporales durante la ejecución del procedimiento, lo que limita la disponibilidad de registros visuales directos.

Por último, se conoció que la escena del incidente requirió inicialmente el despliegue de la Policía Estatal de Maine y del Departamento de Seguridad Pública para la recolección de indicios, mientras se anticipa que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) colabore o asuma las indagatorias debido a la participación de la fuerza federal.

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