ICE deporta a migrantes convictos por delitos graves en EE.UU.

Washington.- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), a través de su Oficina de Detención y Deportación (ERO), confirmó que durante el mes de junio se intensificaron las operaciones de expulsión de extranjeros convictos por delitos graves.

En un comunicado, detallaron que específicamente, durante la semana que concluyó a finales de junio, las autoridades federales coordinaron la remoción de múltiples individuos con sentencias firmes por homicidio, tráfico de estupefacientes y agresiones sexuales, quienes permanecían en el país en situación irregular.

Al respecto, el director asociado ejecutivo de ERO, Marcos Charles, enfatizó la relevancia de estos operativos aéreos para salvaguardar la seguridad pública. «Cada vuelo de deportación representa más delincuentes violentos, depredadores sexuales y convictos que ya no podrán hacer daño a las personas en las comunidades estadounidenses», aseveró el funcionario.

Asimismo, Charles ratificó que el personal de la agencia mantiene un despliegue diario e ininterrumpido enfocado en identificar y arrestar a aquellos sujetos cuyas acciones delictivas representan una amenaza directa, advirtiendo que la misión institucional no se detendrá.

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Detallan la identificación de algunos detenidos

Por otro lado, detallaron que entre los perfiles criminales más alarmantes que fueron expulsados hacia sus países de origen figuran dos ciudadanos de Liberia. El primero de ellos, Tony P. Hill, de 54 años, fue deportado tras acumular condenas por agresión sexual agravada, abusos deshonestos contra un menor de 15 años y posesión de material pornográfico infantil, perdiendo el estatus que tenía desde 1991. Por su parte, Cermor Rio Boakai, de 52 años, quien había ingresado en 1995 como residente permanente, fue removido formalmente luego de ser hallado culpable de conducta sexual criminal en segundo y cuarto grado, además de agresiones físicas múltiples y conducción bajo el influjo del alcohol.

Por último, el reporte oficial documentó la cuarta deportación del ciudadano mexicano Salvador Trejo Ruiz, de 57 años, un delincuente de alta peligrosidad que cuenta con una sentencia firme por asesinato en segundo grado e invasión de morada con fines de robo, y quien ya había sido expulsado del territorio estadounidense en dos ocasiones en 1997 y una más en el año 2005.

La agencia federal concluyó de forma tajante que los extranjeros con antecedentes penales graves no son bienvenidos en la nación y que se continuará actuando con la mayor celeridad posible para su inmediata remoción.

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