EE.UU. sanciona a 10 entidades clave del régimen cubano

Washington.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la designación de diez entidades vinculadas al régimen cubano como parte de la estrategia integral de la administración de Donald Trump para frenar las actividades malignas en la isla y en el hemisferio.

En un comunicado, indicaron que esta medida apunta directamente a los pilares del aparato estatal, incluyendo empresas estatales que desvían ingresos al régimen y a las fuerzas paramilitares, grupos civiles armados y organizaciones de vigilancia encargadas de reprimir a la población.

Indicaron que las sanciones se ejecutaron bajo la Orden Ejecutiva (E.O.) 14404, tras cumplirse el quinto aniversario de las protestas populares de julio.

De la misma manera, las acciones federales identificaron de manera específica a las organizaciones encargadas de ejecutar la violencia y la vigilancia interna en la isla.

Today, @StateDept is designating ten entities to further the Trump Administration’s comprehensive push to end the Cuban regime’s malign activities, both in Cuba and across our hemisphere. These actions target interlocking pillars of that apparatus: state-owned entities that… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) July 13, 2026

Sancionan en el ámbito económico

Detallaron que entre los sancionados figuran las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), una fuerza paramilitar civil a tiempo parcial subordinada al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR); la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), que realiza tareas de espionaje contra disidentes bajo la dirección del Ministerio del Interior; las Brigadas de Respuesta Rápida, grupos parapoliciales armados y entrenados por el gobierno; y la empresa estatal Corporación Antillana Exportadora (ANTEX S.A.), controlada por el conglomerado GAESA y acusada de gestionar la exportación de mano de obra forzada cubana hacia Angola.

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Asimismo, en el ámbito económico, la administración estadounidense sancionó a las principales fuentes de financiamiento que sostienen al régimen de La Habana. Los objetivos incluyen a Enetec S.A. y Coreydan S.A. por sus operaciones de importación y exportación de combustibles en el sector energético de la isla; al Grupo Empresarial de Comercio Exterior (GECOMEX), encargado de centralizar el comercio internacional; a la firma de servicios financieros y seguros CAUDAL S.A.; al Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR); y al Ministerio de Turismo de Cuba (MINTUR), calificado como el mayor actor comercial del sector turístico fuera de GAESA.

Implicaciones de las sanciones y bloqueo de activos

Por otro lado, como consecuencia directa de estas sanciones, todas las propiedades e intereses de las entidades designadas dentro de EE.UU. o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Asimismo, señalaron que la prohibición se extiende a cualquier transacción comercial, provisión de fondos o servicios, afectando de igual manera a cualquier empresa que posea un 50% o más de participación por parte de los bloqueados.

En este sentido, el Departamento de Estado advirtió que los ciudadanos y entidades extranjeras, incluyendo instituciones financieras internacionales, corren un severo riesgo de ser sancionados si realizan operaciones comerciales con las partes afectadas o si operan en los sectores energético, de defensa, financiero o de seguridad de la economía cubana.

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