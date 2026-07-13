Brickapolis: Un evento gratuito para fans de Lego en Kannapolis

Kannapolis, NC.- El Departamento de Parques y Recreación de Kannapolis y el Grupo de Usuarios de LEGO de Carolina del Norte presentan Brickapolis en el Teatro Swanee, 200 West Avenue, Kannapolis, Carolina del Norte, el sábado 18 de julio de 2026, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Este es un evento GRATUITO.

Brickapolis contará con exhibiciones increíbles y divertidas actividades interactivas para todas las edades. ¡Habrá más de 3000 pies cuadrados de creaciones de LEGO!

Ventajas de jugar con LEGO

Jugar y construir con bloques LEGO ofrece numerosos beneficios para personas de todas las edades, ya que combina diversión, creatividad y aprendizaje en una sola actividad. Al ensamblar piezas, los niños y adultos desarrollan la motricidad fina, mejoran la coordinación entre las manos y los ojos y fortalecen habilidades esenciales para la resolución de problemas.

Cada construcción plantea un reto que estimula el pensamiento lógico, la concentración y la capacidad para seguir instrucciones, además de fomentar la paciencia y la perseverancia cuando una estructura requiere varios intentos antes de completarse. Los LEGO también impulsan la imaginación, pues permiten crear ciudades, vehículos, personajes o escenarios completamente originales, favoreciendo la expresión creativa sin límites.

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Cuando esta actividad se realiza en grupo, promueve el trabajo en equipo, la comunicación y la colaboración, ya que los participantes intercambian ideas y buscan soluciones en conjunto. Además, construir con bloques ayuda a reducir el estrés y ofrece un momento de relajación al mantener la mente enfocada en una tarea entretenida.

En el ámbito educativo, los LEGO fortalecen conceptos relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), despertando el interés por estas áreas desde edades tempranas. Gracias a su carácter lúdico y didáctico, se convierten en una herramienta ideal para aprender, desarrollar habilidades cognitivas y disfrutar de tiempo de calidad en familia o con amigos.