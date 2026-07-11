Raleigh, NC.- Ante las altas temperaturas que han azotado Carolina del Norte en las últimas semanas, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) insta a tomar precauciones al pasar tiempo al aire libre o en áreas sin aire acondicionado y recomienda beber mucha agua y estar atento a los síntomas de enfermedades relacionadas con el calor.

El NCDHHS documentó más de 1808 visitas a urgencias por enfermedades relacionadas con el calor, cifra superior al promedio de 1363 visitas a urgencias por enfermedades relacionadas con el calor en el mismo período entre 2021 y 2025 (mayo-junio).

«Las enfermedades relacionadas con el calor pueden afectar a cualquier persona, independientemente de su edad o condición física, por lo que es importante que todos se mantengan alerta al pasar tiempo al aire libre durante las fiestas», declaró el Dr. Zack Moore, epidemiólogo estatal del NCDHHS .

Además dijo que: «Reconocer los síntomas de las enfermedades causadas por el calor a tiempo es fundamental para prevenir complicaciones graves».

Los signos y síntomas del agotamiento por calor incluyen mareos, sudoración excesiva y náuseas. Si experimenta estos síntomas, diríjase a un lugar más fresco, beba agua fría a sorbos y busque atención médica si los síntomas no mejoran. El agotamiento por calor puede provocar un golpe de calor, que es una emergencia médica. Los síntomas del golpe de calor pueden incluir confusión, dificultad para hablar y pérdida del conocimiento. Si usted o alguien que conoce presenta signos de golpe de calor, llame al 911 de inmediato, diríjase a un lugar más fresco, afloje la ropa y quítese las capas adicionales, y use agua/hielo y toallas frías y húmedas para enfriar todo el cuerpo.

Para ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con el calor, el Sistema de Alerta Sanitaria por Calor del NCDHHS emite alertas cuando se prevé que la temperatura alcance niveles perjudiciales para la salud. Puede visitar la página web de Clima y Salud del NCDHHS para registrarse y recibir alertas por calor .

Consejos para climas cálidos

El NCDHHS también recomienda los siguientes consejos para mantenerse seguro en climas cálidos:

Manténgase hidratado: Beba mucha agua a lo largo del día y no espere a tener sed para beber. Evite o reduzca el consumo de alcohol y cafeína.

Limite el tiempo al aire libre: Evite las actividades al aire libre durante las horas de más calor, si es posible. Use ropa ligera y holgada y descanse con frecuencia a la sombra o en lugares con aire acondicionado.

Busque un lugar con aire acondicionado: Si no tiene aire acondicionado y la temperatura supera los 35 grados Celsius, diríjase a un edificio público donde haga más fresco.

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Cuide de los demás: Comuníquese con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo para asegurarse de que se mantengan hidratados y frescos.

Manténgase informado: Regístrese para recibir alertas de calor del NCDHHS y manténgase al tanto de los pronósticos meteorológicos locales para que pueda planificar sus actividades al aire libre de forma segura.

La División de Salud Pública del NCDHHS continúa proporcionando informes y realizando actividades de divulgación para minimizar los impactos del calor extremo. Además del Sistema de Vigilancia de Enfermedades Relacionadas con el Calor y el Sistema de Alerta Sanitaria por Calor , el Equipo de Clima y Salud del NCDHHS ofrece otros servicios para prevenir enfermedades relacionadas con el calor, entre ellos:

Realizar actividades de divulgación en los departamentos de salud locales, así como en eventos y conferencias comunitarias, para distribuir recursos sobre salud relacionados con el calor y aumentar la concienciación sobre el sistema de alerta sanitaria por calor;

Crear materiales educativos y de comunicación gratuitos y compartibles sobre los peligros del calor extremo y cómo mantenerse a salvo;

Distribuir materiales educativos a poblaciones en riesgo de exposición a calor extremo, incluyendo botellas de agua, toallas refrescantes y gorros que incluyan orientación sobre estrategias de prevención del calor; y

Apoyar a la Oficina Estatal de Resiliencia del Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte en la planificación y dirección del Programa de Cohorte para el Calor Extremo, dirigido a gobiernos locales y socios, con el fin de desarrollar un plan de acción contra el calor.

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