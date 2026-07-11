Greenville, NC.- Un exprofesor de la Universidad de Carolina del Este (ECU), en Carolina del Norte, deberá cumplir una condena de 42 meses de prisión tras declararse culpable por posesión de material de abuso sexual infantil. La sentencia también incluye cinco años de libertad supervisada una vez concluya el tiempo de reclusión, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El condenado, Blace Arthur Nalavany, de 59 años de edad y residente de Winterville, admitió el delito el pasado 11 de marzo. Las autoridades federales determinaron que almacenaba imágenes que mostraban a menores de edad involucrados en conductas sexualmente explícitas, un hecho que derivó en el proceso judicial y en la condena anunciada en Washington, D. C.

Durante la audiencia de sentencia, la Fiscalía presentó información sobre la trayectoria profesional de Nalavany. Al momento de su arresto, ejercía como profesor asociado de Trabajo Social en la Universidad de Carolina del Este, ubicada en Greenville, además de desempeñarse como trabajador social clínico con licencia. Parte de su producción académica abordó investigaciones relacionadas con menores que habían sufrido abuso sexual.

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Las autoridades aclararon que el delito ocurrió dentro de la residencia del acusado y no guardó relación con sus funciones universitarias ni con su ejercicio profesional como trabajador social clínico. La investigación tampoco encontró vínculos entre la conducta delictiva y las actividades que desarrollaba en esas instituciones.

El anuncio oficial de la sentencia estuvo a cargo del fiscal general adjunto interino de la División Criminal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva; del fiscal federal para el Distrito Este de Carolina del Norte, W. Ellis Boyle; y del agente especial a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones en Charlotte, Reid Davis.

La investigación reunió esfuerzos de la oficina del FBI en Charlotte, la Agencia Residente de Greenville y la Unidad de Explotación Infantil del organismo federal. La Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte también colaboró en el desarrollo del caso.

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La abogada litigante Gwendelynn Bills, de la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad de la División Criminal, junto con la fiscal federal adjunta Karen K. Haughton, encabezó el procesamiento judicial.

El caso forma parte del Proyecto Safe Childhood, una iniciativa nacional creada por el Departamento de Justicia en mayo de 2006 para fortalecer la persecución de los delitos relacionados con la explotación y el abuso sexual infantil. El programa coordina el trabajo de fiscales, agencias federales, estatales y locales con el objetivo de identificar a los responsables, proteger a las víctimas y reforzar las acciones contra este tipo de delitos en todo Estados Unidos.

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