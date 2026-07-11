Charlotte, NC.- El Servicio Especial de Transporte (STS) del Sistema de Tránsito del Área de Charlotte (CATS) implementará un cambio en su horario de operaciones a partir del 15 de julio de 2026, una medida que afectará a los usuarios que utilizan el servicio durante la madrugada. La modificación establece que las unidades comenzarán a prestar servicio a las 4:50 a. m., por lo que dejarán de realizar viajes antes de esa hora.

La actualización del horario forma parte de los ajustes anunciados por CATS para el funcionamiento del programa de transporte especializado. A partir de la fecha indicada, los pasajeros con recorridos programados antes de las 4:50 de la mañana deberán reorganizar sus desplazamientos para adaptarse al nuevo esquema operativo.

La agencia pidió a los usuarios revisar con anticipación sus reservas. Las personas que ya tengan un viaje confirmado para antes de las 4:50 a. m. desde el 15 de julio en adelante deberán comunicarse con el centro de atención del STS para modificar su itinerario. El servicio habilitó la línea telefónica 1-833-656-7699 para atender las solicitudes de reprogramación y brindar asistencia durante el proceso.

CATS aclaró que este ajuste no afectará a todos los servicios del sistema. El horario de operaciones del servicio de Mint Hill permanecerá sin cambios, por lo que los usuarios de esa zona continuarán utilizando el mismo cronograma vigente hasta ahora.

El Servicio Especial de Transporte ofrece movilidad a pasajeros que cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos por la agencia y constituye una alternativa para quienes necesitan un sistema de transporte adaptado a sus necesidades. Debido a su modalidad de funcionamiento, los viajes requieren una planificación previa.

La normativa del STS mantiene la obligación de reservar cada traslado con una anticipación mínima de un día y un máximo de cinco días antes de la fecha del viaje. CATS recomienda realizar las solicitudes dentro de ese período para garantizar la disponibilidad del servicio y evitar inconvenientes en la programación.

Las autoridades también aconsejan a los pasajeros frecuentes verificar sus horarios habituales y tomar en cuenta el nuevo inicio de operaciones al organizar citas médicas, compromisos laborales u otras actividades que requieran desplazamientos durante las primeras horas del día.

Con esta modificación, CATS ajustará el funcionamiento del Servicio Especial de Transporte sin alterar las condiciones de elegibilidad ni el proceso de reserva. La agencia espera que los usuarios adapten sus itinerarios antes de la entrada en vigor del nuevo horario para evitar interrupciones en sus desplazamientos cotidianos.

Video: Un sujeto apuñala a otro dentro de un bus CATS