La Fundación FIFA dona $1 millón para los afectados por el sismo en Venezuela

Zúrich.- La Fundación FIFA anunció el desembolso extraordinario de un millón de dólares provenientes de su Fondo Humanitario con el fin de subsidiar las tareas de asistencia y mitigación de daños tras los fuertes terremotos que sacudió diversas localidades de Venezuela.

En un comunicado, explicaron que los recursos financieros serán destinados a proveer insumos de primera necesidad, respaldar los despliegues de los equipos de emergencia y agilizar los planes de reconstrucción de las comunidades más afectadas.

Al respecto, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, manifestó la total solidaridad de la comunidad del fútbol global hacia el pueblo venezolano en este complejo escenario.

«El fútbol tiene una capacidad única para unir e inspirar esperanza, especialmente en momentos de crisis. Nos enorgullece apoyar a las organizaciones humanitarias y socios locales», declaró el directivo.

FIFA Foundation pledges USD 1 million to support communities affected by Venezuela earthquake 🇻🇪❤️⚽ 🗞️🔗➡️ https://t.co/06dSScM4Ty@FIFAcom | #Venezuela pic.twitter.com/ISJD64SXta — FIFA Media (@fifamedia) July 10, 2026

FVF movilizó apoyo logístico

Asimismo, el presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, Mauricio Macri, reafirmó el compromiso del organismo para canalizar recursos de respuesta rápida ante desastres de gran magnitud.

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Por otro lado, en el comunicado señalaron que a nivel nacional, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) se sumó activamente a las labores de contingencia, movilizando apoyo logístico a través de las redes comunitarias del balompié local, con especial foco en zonas vulnerables como La Guaira.

En este sentido, las autoridades del balompié internacional detallaron que los pormenores sobre la ejecución de los proyectos y las auditorías de los fondos se informarán formalmente a medida que concluyan las evaluaciones operativas en las zonas de desastre.

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