Gobierno de Trump revoca estatus legal y deporta a agresor sexual en Minnesota

Washington.- El Gobierno de los Estados Unidos ejecutó la expulsión inmediata del país del ciudadano laosiano Tou Lue Vang, un agresor sexual de menores convicto, luego de que la administración del presidente Donald Trump rechazara formalmente un indulto otorgado a nivel estatal.

Así lo anunció la Casa Blanca en un comunicado, en donde indicó que Vang contaba con una orden de deportación emitida por un tribunal migratorio desde el año 2006 tras haber sido hallado culpable de abusar repetidamente de una niña de 10 años en el estado de Minnesota.

Explicaron que la medida del Ejecutivo federal se produjo en respuesta directa a las acciones del gobernador de Minnesota, Tim Walz, y del fiscal general del estado, Keith Ellison, quienes habían concedido un indulto a Vang en un intento por frenar su inminente expulsión del territorio estadounidense.

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Deportación automatizada

Por otro lado, la Casa Blanca calificó dicha resolución local como una afrenta directa a las leyes federales y a la seguridad de las familias americanas.

Asimismo, ante esta situación, el secretario de Estado, Marco Rubio, intervino de forma oficial cancelando de manera definitiva el estatus legal de Vang, permitiendo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) procediera con su deportación automatizada.

Por último, voceros de la administración central ratificaron que bajo la actual gestión presidencial no se tolerará el resguardo de delincuentes extranjeros convictos en las denominadas «ciudades o estados santuario».

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