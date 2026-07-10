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Fin a matrículas reducidas para indocumentados en Texas

INMIGRACIÓN
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Maria Gabriela Perez

Texas.- El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció un triunfo legal clave para el estado luego de que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos ratificara la eliminación de las tarifas de matrícula interna (in-state tuition) para estudiantes inmigrantes indocumentados.

De acuerdo con lo expresado por el mandatario, esta resolución representa una victoria para el estado de Texas conseguida en un esfuerzo conjunto con el Departamento de Justicia (DOJ) de la administración del presidente Trump.

Asimismo, se conoció que la disputa legal, archivada formalmente bajo el caso número 25-10898 con fecha del 9 de julio de 2026, aborda la validez de las normas estatales que permitían a los extranjeros sin estatus legal acceder a costos educativos preferenciales.

Pagos reducidos en la educación superior

Trascendió que en el documento de apelación revisado por los jueces de circuito Smith, Willett y Ramirez, se detalla que el litigio original examinaba si las leyes federales se anteponían a las disposiciones de Texas que autorizaban dichos pagos reducidos en la educación superior.

Ver más: Capturan a tres indocumentados armados con rifles de asalto en Texas

Por otro lado, la decisión del tribunal de apelaciones se emitió en contra de las peticiones de los grupos apelantes, entre los que figuran la organización Students for Affordable Tuition, el movimiento La Unión del Pueblo Entero, la institución Austin Community College y el ciudadano Oscar Silva.

En este sentido, con este fallo judicial, las universidades y colegios comunitarios de Texas quedan respaldados legalmente para aplicar de manera estricta el fin de estos beneficios arancelarios a la población estudiantil indocumentada.

Vídeo: Proponen aumentar tarifas de ciudadanía

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