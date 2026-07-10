Charlotte, NC.- Celebre el verano en el Festival de la Sandía de Pageland, del 16 al 18 de julio de 2026, en Pageland, Carolina del Sur, a tan solo una hora en auto de Charlotte. Durante 75 años, la comunidad se ha unido para celebrar una de las tradiciones favoritas de Carolina del Sur. ¡Hay alineación de entretenimiento en vivo, deliciosa comida, diversión familiar y actividades para todas las edades!

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Hasta ahora no se da a conocer el horario de 2026 pero el año pasado fue el siguiente:

Jueves: de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

Viernes: de 5:00 p.m. a 12:00 a.m.

Sábado: de 12:00 p.m. a 12:00 a.m.

El Festival de la Sandía de Pageland se celebra en el centro de Pageland, Carolina del Sur.

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El festival incluye música en vivo, el concurso de belleza Miss Sandía, un desfile, una exhibición de autos, la carrera Melon Mile 5K y mucho más.

Consulta las novedades en la página de Facebook del festival.

El festival es gratuito, pero se requieren entradas para las atracciones y algunas otras actividades.

Información para proveedores que quieren participar

En su página de Facebook escribieron «¡Estamos oficialmente AGOTADOS los espacios para vendedores de comida! Gracias a todos los que se registraron—no podemos esperar a que todos disfruten de toda la increíble comida que estará disponible». Vendedores de artesanía: ¡Todavía tenemos algunos espacios disponibles para vendedores de artesanía! Si estás interesado en mostrar tus productos hechos a mano, no esperes—completa tu aplicación con el enlace de abajo. Aplicación de vendedores de artesanía