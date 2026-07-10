Dos temblores consecutivos encienden las alarmas en el centro de Venezuela

Caracas.- Momentos de tensión e incertidumbre se vivieron en la ciudad capital de Venezuela, el viernes 10 de julio luego de dos replicas que azotaron diferentes zonas de Caracas, provocando que cientos de ciudadanos abandonaran apresuradamente sus hogares, oficinas y centros comerciales por temor a réplicas.

De acuerdo con los primeros reportes de los medios de comunicación locales y testimonios en redes sociales, el movimiento telúrico se sintió con mayor intensidad en las zonas del centro y el este de la capital, incluyendo sectores como Chacao, Altamira, Los Dos Caminos y el centro de Caracas.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) confirmó lo dos eventos sísmicos consecutivos que despertaron el temor de la ciudadanía, provocando la evacuación espontánea de edificaciones en múltiples sectores de Caracas.

De acuerdo con los reportes técnicos oficiales obtenidos de las plataformas de monitoreo, el movimiento que se percibió con mayor fuerza en la Gran Caracas ocurrió a las 10:53 HLV, registrando una magnitud de 3,9 Mw. Este temblor tuvo una profundidad sumamente superficial de apenas 5,5 kilómetros, localizando su epicentro a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá y a 18 kilómetros al noroeste de Los Caracas.

FUNVISIS

Sismo sentido

10/07/2026 10:53

Mag (Mw): 3.9

Prof: 9.9 km

Epicentro: 10.705 N -66.709 O

10 km al noreste de Naiguata pic.twitter.com/cqskI2yjzz — Funvisis (@SomosFunvisis) July 10, 2026

Previamente, a las 09:51 HLV, un primer movimiento telúrico de magnitud 3,0 Mw ya había encendido los radares de la región central. Este sismo inicial situó su epicentro a 43 kilómetros al norte de Maracay y a 51 kilómetros al noroeste de La Victoria, contando con una profundidad de 9,9 kilómetros.

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Cuerpos de seguridad se desplegaron en Caracas

Por otro lado, señalaron que estos nuevos temblores forman parte del desarrollo de la actividad sísmica iniciada el pasado 24 de junio de 2026, período en el cual el Servicio Sismológico Venezolano ha documentado una alta densidad de movimientos telúricos, acumulando un total de 1.148 eventos durante sus primeras 360 horas de medición continua.

Sismicidad acumulada al 9 de julio de 2026. pic.twitter.com/kZIrWmRmS0 — Funvisis (@SomosFunvisis) July 10, 2026

Tras los nuevos sismos, efectivos de Protección Civil y comisiones de Bomberos se desplegaron de inmediato en las distintas zonas de la capital para evaluar la infraestructura vial y residencial.

🚨 NUEVO SISMO SE SINTIÓ EN LA CAPITAL Caraqueños salen de sus trabajos hacia la calle tras el fuerte sismo de magnitud 3.9 con epicentro en Naiguatá que se sintió en la ciudad capital este viernes 10 de julio a las 10:53am. pic.twitter.com/Ww6qGvsunN — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) July 10, 2026

Es de mencionar que hasta el momento, las autoridades gubernamentales no han reportado heridos ni daños materiales de gravedad, reiterando el llamado colectivo a mantener la calma y a informarse exclusivamente mediante los boletines oficiales de FUNVISIS.

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