Condenan a dos venezolanos a 32 años de prisión por tráfico de una menor en Texas

San Antonio.- La Fiscalía Federal anunció la sentencia de dos migrantes venezolanos, quienes recibieron una condena conjunta de 32 años de prisión tras ser hallados culpables del delito de tráfico sexual en perjuicio de una menor huérfana de 16 años.

Así lo anunció en un comunicado el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), en donde identificó a los acusados como Giannys Alexandra Ramírez-Fernández, de 21 años, y Nelson Adrián Pérez-Martínez, de 23 años. Según los registros de la corte, ambos conspiraron para explotar comercialmente a la menor, trasladándose desde Colombia hacia Kentucky y, posteriormente, a San Antonio.

Explicaron que en julio de 2024, la pareja coordinó la estancia de la víctima en al menos seis moteles de San Antonio, utilizando dinero en efectivo proveniente de la explotación de la adolescente para costear las habitaciones. Ambos fueron arrestados el 30 de julio de 2024.

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Se declararon culpable

Durante el proceso judicial, Ramírez-Fernández se declaró culpable en septiembre de 2025 y recibió una pena de 150 meses (12.5 años) de cárcel. Por su parte, Pérez-Martínez fue declarado culpable por un jurado en febrero de 2026 de múltiples cargos, entre ellos coacción, transporte de menores y conspiración.

Asimismo, se conoció que el juez federal de distrito, Fred Biery, lo sentenció a 240 meses (20 años) en una penitenciaría federal, sumado a un régimen de libertad supervisada de por vida.

Por último, indicaron que la investigación fue coordinada de manera conjunta por las oficinas de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE, la Policía de San Antonio, el FBI y el USCIS.

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