¡Alerta en el Pacífico! El Centro de Huracanes vigila cuatro amenazas de tormenta

Miami.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó el viernes 10 de julio que mantiene bajo estricta vigilancia un total de cuatro áreas con potencial de desarrollo ciclónico en las regiones este y centro del Pacífico Norte.

De acuerdo con el reporte oficial emitido a las 11:00 AM PDT (8:00 AM HST), las autoridades meteorológicas evalúan minuciosamente el comportamiento de estos sistemas para prever su evolución en un periodo de siete días.

Según los datos técnicos las perturbaciones presentan diferentes niveles de riesgo y rangos de formación entre ellos, la alerta, alta en el Pacífico Este, ya que la zona de inestabilidad ubicada al suroeste de México presenta una alta probabilidad de desarrollo, superando el 60% de oportunidad de convertirse en un ciclón tropical durante la próxima semana.

11 AM PDT/8 AM HST Fri, July 10: Four areas are being monitored across the eastern & central North Pacific. Two systems south of Hawaii each have a medium chance of development in 7 days. Another SW of Mexico has a high chance. More: https://t.co/Oy8uoeRKme pic.twitter.com/e5h7IIla0j — NHC Pacific (@NHC_Pacific) July 10, 2026

Instan a mantenerse alerta

De la misma manera, indicaron sobre el riesgo moderado cerca de Hawái. Dos sistemas independientes localizados en el Pacífico Central, específicamente al sur del archipiélago de Hawái, registran una probabilidad media de desarrollo de entre el 40% y 60% en el pronóstico a siete días.

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Por otro lado, señalaron la baja probabilidad en tránsito, ya que un cuarto disturbio meteorológico, situado en la franja intermedia del océano, permanece bajo observación con una probabilidad de formación ciclónica baja, estimada en menos del 40%.

En este sentido, el organismo meteorológico insta a las comunidades costeras y a la navegación marítima en las zonas de influencia a mantenerse atentas a los avisos oficiales, debido a la constante evolución de las condiciones atmosféricas en la región.

Vídeo: Informe del CMPD a la comunidad