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Identifican a víctima de homicidio en la cuadra 8200 University City Boulevard

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Ubican en Texas a sospechoso de homicidio en Charlotte
Cortesía: X @CMPD
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg identificaron una víctima de homicidio en la cuadra 8200 University City Boulevard, en la University City Division.

Mediante el avance de las investigaciones informaron que la víctima en este caso se llamaba Jaelen McCormick y tenía 20 años de edad

Se ha notificado a los familiares más cercanos de la víctima.

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El hecho

El martes 7 de julio, poco antes de la 1:00 a. m., agentes respondieron a un aviso de disparos en la cuadra 8200 de University City Boulevard. Al llegar, encontraron a una víctima con heridas graves de bala. El equipo médico trasladó a la víctima a un hospital local, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Investigación de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar pruebas físicas. Representantes del Comando de Operaciones, Servicios a las Víctimas y el Departamento de Bomberos de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) también acudieron para prestar asistencia.

Investigación en curso

La investigación de este caso está en curso. La Oficina de Asuntos Públicos del CMPD la divulgará a medida que se obtenga más información. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Diekhaus es el detective principal asignado a este caso.

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El público también puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers. Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260707-0045-01.

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