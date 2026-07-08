Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg identificaron una víctima de homicidio en la cuadra 8200 University City Boulevard, en la University City Division.

Case update. See full release: https://t.co/n1vy9TkoyD — CMPD News (@CMPD) July 7, 2026

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Mediante el avance de las investigaciones informaron que la víctima en este caso se llamaba Jaelen McCormick y tenía 20 años de edad

Se ha notificado a los familiares más cercanos de la víctima.

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El hecho

El martes 7 de julio, poco antes de la 1:00 a. m., agentes respondieron a un aviso de disparos en la cuadra 8200 de University City Boulevard. Al llegar, encontraron a una víctima con heridas graves de bala. El equipo médico trasladó a la víctima a un hospital local, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Investigación de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar pruebas físicas. Representantes del Comando de Operaciones, Servicios a las Víctimas y el Departamento de Bomberos de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) también acudieron para prestar asistencia.

Investigación en curso

La investigación de este caso está en curso. La Oficina de Asuntos Públicos del CMPD la divulgará a medida que se obtenga más información. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Diekhaus es el detective principal asignado a este caso.

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El público también puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers. Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260707-0045-01.

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