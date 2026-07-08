Opción de Fin de Semana: Actividades para disfrutar del verano

Visitas guiadas gratuitas para observar reptiles y anfibios con el Santuario de Vida Silvestre

El Santuario de Vida Silvestre de Carolina ofrecerá visitas guiadas gratuitas para observar reptiles y anfibios durante el verano de 2026. Podrás ver ranas, serpientes, tortugas y mucho más.

Únete a los pasantes y voluntarios de CWS para una divertida hora en contacto con la naturaleza, donde aprenderás los fundamentos de la herpetología, identificarás las especies locales y recorrerás el sendero al atardecer. Es necesario registrarse para cada recorrido. Regístrate aquí.

Las visitas guiadas se realizan en McAlpine Creek Park, 8711 Monroe Road, Charlotte, Carolina del Norte, de 6:00 p.m. a 7:00 p.m., en las siguientes fechas:

Evento de Facebook del 11 de julio de 2026

Evento de Facebook del 18 de julio de 2026

Evento de Facebook del 25 de julio de 2026

Reúnanse en el estacionamiento de Sardis Lake en McAlpine Creek Park y busquen el Jeep Wrangler blanco de 2 puertas con neumáticos y calcomanías de color verde azulado.