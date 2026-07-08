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Opción de Fin de Semana: Actividades para disfrutar del verano

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Opción de Fin de Semana: Actividades para disfrutar del verano
Imagen referencial de Canva
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- En la Opción de Fin de Semana hay actividades para disfrutar del verano al aire libre y que son gratuitas. Si aún no cuenta con planes, le dejamos estas dos opciones:

1- Espectáculo de verano en Victoria Yards, 11 de julio

El Summer Spectacular es un evento gratuito que tendrá lugar en Victoria Yards, 209 E 7th Street, Charlotte, Carolina del Norte, el sábado 11 de julio de 2026, de 12:00 p.m. a 4:00 p.m.

Cortesía: Victoria Yards

Incluye:

  • Música en vivo
  • Vendedores de arte
  • Pintura en vivo
  • Zona de actividades infantiles
  • Cervecería Divine Barrel

Música de:

  • Terapia de grupo
  • Rob Davis
  • DJ Capitán Chrispy

Visitas guiadas gratuitas para observar reptiles y anfibios con el Santuario de Vida Silvestre

El Santuario de Vida Silvestre de Carolina ofrecerá visitas guiadas gratuitas para observar reptiles y anfibios durante el verano de 2026. Podrás ver ranas, serpientes, tortugas y mucho más.

Cortesía: Santuario de Vida Silvestre de Carolina

Únete a los pasantes y voluntarios de CWS para una divertida hora en contacto con la naturaleza, donde aprenderás los fundamentos de la herpetología, identificarás las especies locales y recorrerás el sendero al atardecer. Es necesario registrarse para cada recorridoRegístrate aquí.

Las visitas guiadas se realizan en McAlpine Creek Park, 8711 Monroe Road, Charlotte, Carolina del Norte, de 6:00 p.m. a 7:00 p.m., en las siguientes fechas:

Lee también: NWS: Tormentas e inundaciones marcarán el inicio del verano

Reúnanse en el estacionamiento de Sardis Lake en McAlpine Creek Park y busquen el Jeep Wrangler blanco de 2 puertas con neumáticos y calcomanías de color verde azulado.

Qué llevar

  • Alcohol en gel
  • Cámara (sin flash, por favor)
  • botella de agua
  • Computadora portátil
  • Zapatos cómodos para caminar por senderos

Video: Verano sin sustos: lo que debes saber antes de prender el BBQ, entrar a la piscina o salir de viaje

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