Opción de Fin de Semana: Actividades para disfrutar del verano

Charlotte, NC.- En la Opción de Fin de Semana hay actividades para disfrutar del verano al aire libre y que son gratuitas. Si aún no cuenta con planes, le dejamos estas dos opciones:
1- Espectáculo de verano en Victoria Yards, 11 de julio
El Summer Spectacular es un evento gratuito que tendrá lugar en Victoria Yards, 209 E 7th Street, Charlotte, Carolina del Norte, el sábado 11 de julio de 2026, de 12:00 p.m. a 4:00 p.m.
Incluye:
- Música en vivo
- Vendedores de arte
- Pintura en vivo
- Zona de actividades infantiles
- Cervecería Divine Barrel
Música de:
- Terapia de grupo
- Rob Davis
- DJ Capitán Chrispy