Charlotte, NC.- Una investigación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) dejó la condena de un inmigrante indocumentado mexicano que distribuyó cientos de kilogramos de metanfetamina para una organización de narcotráfico abastecida por el Cártel de Sinaloa, anunció Russ Ferguson, Fiscal Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte. Anselmo Nava-Sánchez, de 32 años de edad, fue sentenciado a 188 meses de prisión por conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir metanfetamina. Tras cumplir su condena, Nava-Sánchez será deportado de Estados Unidos.
Homeland Security Task Force investigation leads to lengthy prison sentence for illegal alien from Mexico who trafficked methamphetamine supplied by the Sinaloa Cartel.
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— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) July 7, 2026
“El Cártel de Sinaloa depende de organizaciones de narcotráfico que operan dentro de nuestro país para distribuir drogas letales”, declaró el fiscal federal Ferguson. “Este acusado, inmigrante indocumentado, traficó casi 800 libras de drogas para la organización. Por ello, cumplirá casi 16 años en una prisión estadounidense antes de su deportación”.
Según documentos y actas judiciales, las autoridades identificaron a Nava-Sánchez como distribuidor de drogas para una organización de narcotráfico con sede en México, abastecida por el Cártel de Sinaloa. Durante la investigación, Nava-Sánchez participó en la importación, fabricación y distribución de cientos de kilogramos de metanfetamina. En agosto de 2023, las autoridades interceptaron el vehículo de Nava-Sánchez cuando se dirigía de Georgia a Carolina del Norte para realizar una entrega de drogas previamente acordada. Durante el registro del vehículo, las autoridades incautaron dos grandes bolsas de basura que contenían contenedores de plástico con casi 10 kilogramos de metanfetamina.
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Las autoridades también registraron la residencia de Nava-Sánchez, donde encontraron varias neveras portátiles con más de 85 kilogramos de metanfetamina líquida, recipientes de plástico con casi 90 kilogramos de metanfetamina cristalina, registros de drogas, básculas digitales y otros elementos que indicaban que Nava-Sánchez utilizaba su residencia como laboratorio para convertir metanfetamina líquida en metanfetamina cristalina. Asimismo, localizaron en la residencia un SUV Buick con compartimentos ocultos para ocultar drogas.
En total, durante la investigación, Nava-Sánchez fue responsable del tráfico de más de 360 kilogramos de metanfetamina para la organización narcotraficante.
Nava-Sánchez permanecerá bajo custodia federal hasta su traslado a la Oficina Federal de Prisiones una vez que sea asignado a un centro penitenciario federal.
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Esta fue una investigación dirigida por el HSTF. El fiscal adjunto Nick J. Miller, de la Fiscalía de los Estados Unidos en Charlotte, llevó el caso.
La HSTF es una iniciativa establecida por la Orden Ejecutiva 141159, que protege al pueblo estadounidense contra la invasión. La HSTF es una alianza intergubernamental dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan en Estados Unidos y en el extranjero.
Mediante una colaboración interinstitucional histórica, la HSTF moviliza todo el poder de las fuerzas del orden estadounidenses para identificar, investigar y enjuiciar la totalidad de los delitos cometidos por estas organizaciones, que durante mucho tiempo han alimentado la violencia y la inestabilidad dentro de nuestras fronteras. En el desempeño de esta labor, la HSTF pone especial énfasis en investigar y enjuiciar a quienes participan en el tráfico de menores u otros delitos que involucran a niños.
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