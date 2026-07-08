Lanzan programa de nutrición del mercado de agricultores WIC

Charlotte, NC.- Los beneficiarios elegibles del programa de Mujeres, Infantes y Niños (WIC) de Salud Pública pueden ahora utilizar sus beneficios para comprar frutas y verduras frescas en los mercados de agricultores locales participantes.

Los beneficios están disponibles para mujeres embarazadas, posparto, lactantes parcialmente y lactantes elegibles para WIC, y para niños de entre dos y cuatro años en tres mercados de agricultores locales:

«Cuando las familias tienen mayor acceso a frutas y verduras frescas y cultivadas localmente, todos se benefician», dijo la directora interina de Salud, la Dra. Kimberly Scott. «Este programa no solo abre la puerta a opciones más saludables para las familias, sino que apoya a los agricultores locales ampliando su mercado.»

El Programa de Mercado de Agricultores de WIC continuará hasta octubre y proporcionará a los participantes de WIC 30 dólares en beneficios electrónicos para comprar frutas y verduras. Para ayudar a las familias a maximizar su poder adquisitivo, el Programa de Seguridad Alimentaria del Condado Mecklenburg igualará los beneficios del Programa de Nutrición del Mercado de Agricultores WIC con 30 dólares adicionales hasta que se agoten los fondos disponibles.

Los clientes tendrán 30 días desde la fecha de emisión para utilizar su beneficio en cualquiera de los tres mercados de agricultores con los vendedores participantes. Este programa está liderado por el equipo de WIC en colaboración con el equipo de Seguridad Alimentaria de Salud Pública del Condado, Consejo de Política Alimentaria de Charlotte-Mecklenburgy los mercados de agricultores participantes.

El Programa de Nutrición del Mercado de Agricultores de WIC estará disponible junto con SNAP Double Bucks y el Programa de Nutrición del Mercado de Agricultores para Mayores. Además ayuda a los miembros de la comunidad proporcionando una aportación dólar por dólar para comprar productos frescos. También permite a los participantes duplicar su compra SNAP/EBT hasta 50 dólares en los mercados participantes.

El Programa de Nutrición del Mercado de Agricultores para Mayores ayuda a los adultos mayores elegibles a acceder a alimentos saludables para mejorar su nutrición, proporcionando vales de 50 dólares para comprar frutas, verduras, hierbas y miel locales a agricultores locales en los mercados participantes durante el verano.

Para continuar los esfuerzos para aumentar el acceso a alimentos locales y nutritivos, hay viajes gratuitos a los tres mercados de agricultores del norte del condado Mecklenburg con el Sistema de Tránsito del Área de Charlotte (CATS) disponibles para los usuarios de SNAP/EBT que vivan en la Zona de Microtránsito CATS. Los participantes elegibles recibirán un código de descuento para viajes gratuitos y deberán utilizar la aplicación CATS pass para calificar y recibir ocho entradas de ida para ir y venir del Davidson Farmers Market, Huntersville Growers Market y North Meck Community Farmers Market.

El WIC del Condado Mecklenburg ofrece apoyo en nutrición y lactancia materna a mujeres embarazadas y posparto, bebés y niños de hasta cinco años elegibles. Para información sobre este programa, llame a la oficina de WIC al 704-336-6500 o complete el formulario de derivación WIC en línea. Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Video: Lo detuvieron mientras acompañaba a su esposa embarazada #ice #injusticia #familia