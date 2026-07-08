Investigan tiroteo en complejo de apartamentos que dejó un herido

Asheville, NC.- Las autoridades de Asheville mantienen abierta una investigación para esclarecer un tiroteo en un complejo de apartamentos de la ciudad, un hecho que dejó a un hombre con una herida de bala leve y provocó un amplio despliegue policial para recolectar evidencias en la escena.

El Departamento de Policía de Asheville (APD) informó que los agentes respondieron alrededor de las 4:29 de la mañana del domingo 5 de julio a varios reportes de disparos en Lee Garden Lane. Al llegar al sector, los oficiales observaron un vehículo que circulaba a alta velocidad y desobedecía las señales de tránsito, por lo que iniciaron un seguimiento.

Poco después, los agentes localizaron el automóvil cuando ingresaba al Hospital Mission. Durante la inspección, los oficiales confirmaron que el vehículo presentaba múltiples impactos de bala y que uno de los pasajeros había recibido un disparo en el hombro.

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Los servicios médicos atendieron al hombre lesionado y determinaron que la herida no comprometía su vida. Tras recibir el tratamiento correspondiente, el caso pasó a manos de la División de Investigaciones Criminales del APD.

Mientras tanto, detectives y especialistas en criminalística regresaron al lugar donde ocurrieron los disparos para procesar la escena. Los investigadores delimitaron un amplio perímetro con el objetivo de preservar las evidencias y desarrollar las labores forenses.

Durante la inspección, el equipo de investigación recuperó numerosos casquillos de bala distribuidos en distintos puntos del complejo residencial. Además, los peritos identificaron dos vehículos con daños ocasionados por los disparos, elementos que ahora forman parte del expediente del caso.

Las autoridades no han informado cuántas personas participaron en el incidente ni han revelado si identificaron sospechosos. Tampoco han precisado el motivo que originó el intercambio de disparos, por lo que las pesquisas continúan para reconstruir la secuencia de los hechos.

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El Departamento de Policía de Asheville indicó que analiza todas las evidencias físicas recopiladas, así como posibles grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de residentes del área. Los detectives buscan establecer quiénes participaron en el tiroteo y determinar las circunstancias que rodearon el incidente.

Como parte de la investigación, la policía solicitó la colaboración de la comunidad. Los investigadores pidieron a cualquier persona que posea información relacionada con el caso comunicarse con el APD al (828) 252-1110.

La institución también recordó que los ciudadanos pueden aportar datos de forma anónima mediante la aplicación móvil TIP2APD o enviando un mensaje de texto con la palabra «TIP2APD» al número 847411.

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado arrestos relacionados con este hecho y mantienen activa la investigación mientras continúan reuniendo pruebas para identificar a los responsables del tiroteo ocurrido durante el fin de semana en Asheville.

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