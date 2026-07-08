¡Duelo de titanes! Messi, Mbappé y las grandes estrellas ya están en cuartos

Miami.- Las máximas figuras del planeta se preparan para paralizar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en una fase de cuartos de final repleta de talento e historia.

Encabezados por astros internacionales de la talla de Kylian Mbappé (Francia), Lamine Yamal (España), Kevin De Bruyne (Bélgica), Erling Haaland (Noruega), Harry Kane (Inglaterra) y Lionel Messi (Argentina), los ocho mejores equipos del torneo medirán fuerzas en cruces de altísimo nivel para mantener vivo el sueño de alzar el trofeo continental.

En la jornada de octavos de final del martes 7 de julio, la selección de Argentina selló su clasificación a la siguiente ronda tras superar 3-2 a Egipto en un vibrante compromiso lleno de dinamismo ofensivo.

🇦🇷 Argentina have qualified for the Quarter-finals!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

La FIFA señaló que la escuadra albiceleste logró imponer su categoría en los momentos decisivos del encuentro para frenar el empuje del conjunto africano y meterse entre las mejores ocho selecciones del planeta.

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Los cuartos de final arrancan el 9 de julio

Por otro lado, el seleccionado de Suiza amarró su boleto a cuartos de final al vencer 4-3 en la tanda de penales a Colombia, luego de concretar un ajustado empate 0-0 durante el tiempo reglamentario y la prórroga.

El conjunto helvético hizo valer su temple táctico y efectividad desde los doce pasos para dejar en el camino a la representación colombiana en un duelo de máxima tensión defensiva.

Es de mencionar, que el cuadro de los cuartos de final arrancará este 9 de julio en el Boston Stadium con el electrizante choque entre Francia y Marruecos, seguido el 10 de julio en el Los Angeles Stadium por el atractivo duelo europeo entre España y Bélgica, donde se cruzarán los caminos de las jóvenes promesas y las estrellas consolidadas del continente.

Switzerland wins on penalties to secure a spot in the quarter-finals! 👏#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

Por último, la cartelera de esta fase culminará el 11 de julio con dos partidos estelares: Noruega contra Inglaterra en el Miami Stadium, y Argentina frente a Suiza en el Kansas City Stadium, definiendo así a las cuatro naciones que disputarán las semifinales de la Copa del Mundo.

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