¡Duelo de titanes! Messi, Mbappé y las grandes estrellas ya están en cuartos

Miami.- Las máximas figuras del planeta se preparan para paralizar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en una fase de cuartos de final repleta de talento e historia.
Encabezados por astros internacionales de la talla de Kylian Mbappé (Francia), Lamine Yamal (España), Kevin De Bruyne (Bélgica), Erling Haaland (Noruega), Harry Kane (Inglaterra) y Lionel Messi (Argentina), los ocho mejores equipos del torneo medirán fuerzas en cruces de altísimo nivel para mantener vivo el sueño de alzar el trofeo continental.
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En la jornada de octavos de final del martes 7 de julio, la selección de Argentina selló su clasificación a la siguiente ronda tras superar 3-2 a Egipto en un vibrante compromiso lleno de dinamismo ofensivo.
🇦🇷 Argentina have qualified for the Quarter-finals!#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026
La FIFA señaló que la escuadra albiceleste logró imponer su categoría en los momentos decisivos del encuentro para frenar el empuje del conjunto africano y meterse entre las mejores ocho selecciones del planeta.
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Los cuartos de final arrancan el 9 de julio
Por otro lado, el seleccionado de Suiza amarró su boleto a cuartos de final al vencer 4-3 en la tanda de penales a Colombia, luego de concretar un ajustado empate 0-0 durante el tiempo reglamentario y la prórroga.
El conjunto helvético hizo valer su temple táctico y efectividad desde los doce pasos para dejar en el camino a la representación colombiana en un duelo de máxima tensión defensiva.
Es de mencionar, que el cuadro de los cuartos de final arrancará este 9 de julio en el Boston Stadium con el electrizante choque entre Francia y Marruecos, seguido el 10 de julio en el Los Angeles Stadium por el atractivo duelo europeo entre España y Bélgica, donde se cruzarán los caminos de las jóvenes promesas y las estrellas consolidadas del continente.
Switzerland wins on penalties to secure a spot in the quarter-finals! 👏#FIFAWorldCup
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Por último, la cartelera de esta fase culminará el 11 de julio con dos partidos estelares: Noruega contra Inglaterra en el Miami Stadium, y Argentina frente a Suiza en el Kansas City Stadium, definiendo así a las cuatro naciones que disputarán las semifinales de la Copa del Mundo.
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