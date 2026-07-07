Charlotte, NC.- Jason Lottman, de 43 años y residente de Charlotte, y antiguo propietario de Champagne Manor, un popular lugar para bodas en Monroe, NC, compareció ante un tribunal federal y se declaró culpable de fraude electrónico por estafar a clientes e inversores por cientos de miles de dólares, según anunció Russ Ferguson, fiscal federal del distrito oeste de Carolina del Norte.

“En Carolina del Norte, no nos andamos con rodeos con las novias”, declaró el fiscal federal Russ Ferguson. “Las bodas son eventos únicos en la vida en los que las personas invierten ahorros importantes, y estaremos atentos para garantizar que no sean víctimas de fraude mientras planean su día especial”.

Según los documentos judiciales y la audiencia de declaración de culpabilidad, entre octubre de 2023 y enero de 2025, Lottman orquestó un plan para obtener fraudulentamente más de un millón de dólares de clientes e inversores relacionados con Champaign Manor. Como parte del plan, Lottman solicitó inversiones en Champaign Manor prometiendo participaciones, rendimientos garantizados u otros incentivos financieros, al tiempo que hacía declaraciones falsas para obtener el dinero de la inversión.

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Además, Lottman comercializó paquetes de bodas con todo incluido para clientes interesados ​​en usar su local, que requerían que los clientes pagaran por adelantado a proveedores como servicios de catering, fotógrafos, floristas, DJs y estilistas, asegurando que Lottman les pagaría directamente o reembolsaría a los clientes que optaran por usar sus propios proveedores. Posteriormente, Lottman no pagó a dichos proveedores, dejando a los clientes con la obligación de pagar de su bolsillo por servicios que ya habían pagado a través de Lottman.

A mediados de 2024, Champagne Manor dejó de pagar su hipoteca y se iniciaron los trámites de ejecución hipotecaria. A pesar de que Lottman sabía que el local atravesaba graves dificultades financieras y que, en última instancia, cesaría sus operaciones, continuó solicitando pagos a clientes e inversores, ocultando la precaria situación económica del establecimiento.

Para inducir a las víctimas a entregar su dinero, Lottman hizo numerosas declaraciones falsas, incluyendo la afirmación de que Champagne Manor estaba adquiriendo un salón de baile de cristal que serviría como garantía para ciertos programas de inversión. En realidad, el salón nunca se compró. Lottman también ofreció a los clientes programas de inversión y descuentos promocionales que prometían reembolsos o devoluciones futuras que sabía que no podía cumplir. Para llevar a cabo su plan, Lottman les aseguró falsamente a las víctimas que recibirían los pagos en fechas específicas. Cuando no realizaba los pagos, Lottman tergiversaba repetidamente los motivos de la demora.

La pena máxima legal por el delito de fraude electrónico es de 20 años de prisión. La sentencia de Lottman será determinada por el tribunal con base en las Directrices de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales. Aún no se ha fijado la fecha de la sentencia.

Al hacer el anuncio, el fiscal federal Ferguson reconoció la labor del FBI en la investigación del caso.

El fiscal adjunto especial Eric Frick, de la Fiscalía de los Estados Unidos en Charlotte, está a cargo del procesamiento.

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