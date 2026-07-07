Portugal y EE. UU. quedan eliminados del Mundial en octavos

Seattle.- La Copa Mundial de la FIFA 2026 vivió una jornada de puras emociones e hitos históricos el lunes 6 de julio al concretarse la eliminación de Portugal y Estados Unidos en la ronda de octavos de final.

De acuerdo con el reporte oficial de resultados de la FIFA, ambas escuadras se despidieron formalmente de la cita mundialista tras caer derrotadas en sus respectivos encuentros, cerrando de forma definitiva su participación en el torneo de balompié más importante del planeta.

Another day of Round of 16 action in the books 📚#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

En uno de los choques más intensos de la cartelera de eliminación directa, el conjunto norteamericano sufrió un duro revés que sepultó sus aspiraciones de trascender ante su afición. La selección de los Estados Unidos quedó fuera del torneo al caer con un contundente marcador de 1-4 frente a la escuadra de Bélgica.

Asimismo, medios de comunicación indicaron que tras los resultados la federación estadounidense (U.S. Soccer), forzará el inicio de una profunda evaluación estructural y técnica en el banquillo.

History repeated for Belgium in the Round of 16 🔂#FIFAWorldCup pic.twitter.com/YMQL3Y8HHT — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

Crisitano Ronaldo se despide de la selección de Portugal

Por otro lado, el esperado clásico ibérico cumplió con las expectativas de máxima tensión táctica, definiéndose por la mínima diferencia en favor del conjunto de la playera roja.

Ver más: Infantino defiende a la FIFA tras la llamada de Trump por Balogun

La selección de Portugal selló su salida de la competencia tras perder 0-1 ante España en un reñido compromiso, un veredicto que dejó fuera de la carrera a una de las plantillas europeas que figuraba en las quinielas iniciales para disputar la gran final del campeonato.

🇪🇸 Spain have qualified for the Quarter-finals!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026

Es de recordar, que el capitán de la selección de Portugal Cristiano Ronaldo anunció oficialmente su retiro definitivo, confirmando de manera tajante que el duelo ante los españoles representó el último partido de su trayectoria con la camiseta nacional.

A late winner to secure a spot in the quarter-finals! 🇪🇸#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026

Asimismo, se conoció que la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) y diversos organismos internacionales rindieron tributo al legado del legendario delantero, quien se despide ostentando el récord de máximo goleador histórico a nivel de selecciones.

Vídeo: 🚨 Sorpresa mundialista: ¡México y Brasil, eliminados! 😱⚽