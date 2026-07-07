York, SC.- Un importante esfuerzo de conservación permitió proteger a una de las especies vegetales más escasas del sureste de Estados Unidos. Gracias a la colaboración entre diversas instituciones, más de 500 ejemplares del girasol de Schweinitz ahora crecen bajo resguardo en la Reserva Catawba Bend, ubicada en York County, Carolina del Sur.

La iniciativa reunió al personal de parques de York, la Nación Catawba, la Autoridad de Gas Natural del Condado York y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Cada organización aportó recursos y experiencia para garantizar la preservación de una planta que enfrenta un alto riesgo de desaparecer de su hábitat natural.

El girasol de Schweinitz representa una especie única por su limitada distribución geográfica. Esta planta solo crece de forma natural en la región del Piamonte, una zona que abarca partes de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Debido a la reducción progresiva de su hábitat y a otros factores ambientales, las autoridades federales incluyeron la especie en la lista de plantas en peligro de extinción en 1991.

La conservación de más de 500 ejemplares en la Reserva Catawba Bend marca un avance significativo para los programas ambientales de la región. Los especialistas consideran que la protección de poblaciones saludables resulta fundamental para aumentar las posibilidades de supervivencia de la especie a largo plazo y preservar la diversidad biológica del ecosistema.

Los responsables del proyecto coordinaron acciones para trasladar y establecer los girasoles en un entorno adecuado, donde recibirán seguimiento constante. El monitoreo permitirá evaluar su desarrollo, identificar posibles amenazas y aplicar medidas de manejo que favorezcan su crecimiento.

Además de proteger una especie poco común, el proyecto fortalece la cooperación entre organismos públicos, comunidades indígenas y agencias federales. Este modelo de trabajo conjunto demuestra la importancia de unir capacidades técnicas y recursos para responder a los desafíos que enfrenta la conservación de la biodiversidad.

Los expertos destacan que las plantas nativas desempeñan un papel esencial en el equilibrio de los ecosistemas. Estas especies proporcionan alimento y refugio para insectos polinizadores, aves y otros animales silvestres, además de contribuir al mantenimiento de los suelos y de la vegetación propia de la región.

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La Reserva Catawba Bend se consolida así como un espacio clave para la protección del patrimonio natural del condado York. El establecimiento de esta nueva población de girasoles de Schweinitz representa un paso importante para evitar la desaparición de una especie que solo existe en una pequeña porción de Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Con este esfuerzo, las organizaciones participantes refuerzan su compromiso con la conservación ambiental y crean mejores oportunidades para que futuras generaciones conozcan una de las plantas más raras y emblemáticas del Piamonte estadounidense.

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