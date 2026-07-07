María Corina Machado ratifica su promesa de regresar a Venezuela

Caracas.- La premio Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado envió un mensaje de solidaridad dirigido a las familias afectadas por la reciente tragedia en Venezuela.

A través de sus redes sociales, ratificó que su compromiso con el país es inquebrantable y aseguró que retornará para acompañar a los ciudadanos en la recuperación de la nación.

La líder opositora hizo énfasis en que, a pesar de los obstáculos que le han impedido estar físicamente presente en las zonas golpeadas, su conexión con el sufrimiento y la resiliencia de los venezolanos permanece intacta.

En una pared de La Guaira alguien escribió "De este lado hay vida”… Lo escribió junto a los escombros de lo que fue su casa. No sé su nombre, pero le digo a él y a cada venezolano que hoy duerme al lado de lo poco que le quedó, cuidando sus cositas porque nadie más le protege;… pic.twitter.com/N0mTSxvJK1 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) July 7, 2026

Reitera que volverá al país

Por otro lado, al hacer referencia a un testimonio encontrado en La Guaira, donde una víctima escribió «De este lado hay vida» junto a los escombros de su hogar, Machado se identificó con esa premisa, asegurando que se encuentra «del mismo lado de esa frase en la pared».

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Asimismo, en su mensaje, expresó un profundo acompañamiento a quienes han perdido sus pertenencias o seres queridos, enfatizando que «nadie merece ser abandonado de esta manera».

En este sentido, sobre su retorno al país, Machado fue enfática al definirlo no como un evento aislado, sino como un compromiso vital. «Voy a volver. No como un evento, sino como una promesa que se cumple paso a paso, porque mi lugar está allá, con ustedes», declaró la dirigente, asegurando que cuando ese reencuentro ocurra, el objetivo principal será trabajar en la reconstrucción del país junto a la ciudadanía.

Por último, Machado hizo un llamado a la unidad y a la organización de la sociedad venezolana, tanto dentro como fuera de las fronteras, instando a la población a mantener la cohesión en estos momentos difíciles. «Esa es Venezuela: la que se organiza, se cuida, se acompaña. A esa Venezuela le pido que convierta el dolor y la rabia en cuidado: cuidemos a los que quedaron sin nada, cuidémonos entre nosotros, no dejemos a nadie solo», concluyó.

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