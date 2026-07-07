Charlotte, NC.- Jeff Peterson, presidente de operaciones de baloncesto de los Charlotte Hornets, anunció que el equipo ha adquirido al alero Dorian Finney-Smith y tres selecciones de segunda ronda de los Houston Rockets a cambio de una suma de dinero.
DFS in CLT 🐝#HiveMentality x @doefinney_10 pic.twitter.com/hFKIU7KvxC
— Charlotte Hornets (@hornets) July 6, 2026
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Los Hornets adquirieron una selección de segunda ronda de 2027 a través de Memphis, una de 2028 a través de Houston y otra de 2033 también a través de Houston, junto con Finney-Smith. Incluyendo sus propias selecciones, Charlotte ahora cuenta con 18 selecciones de segunda ronda para las próximas siete temporadas.
Finney-Smith promedia 8.0 puntos (43.3% en tiros de campo, 35.9% en triples, 72.1% en tiros libres), 4.4 rebotes y 1.4 asistencias en 27.3 minutos por partido a lo largo de su carrera, con un total de 628 apariciones (445 como titular) en 10 temporadas de la NBA entre Brooklyn, Dallas, Houston y Los Ángeles. Ha participado en 44 partidos de playoffs en seis apariciones en la postemporada.
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Este nativo de Portsmouth, Virginia, asistió a la escuela secundaria IC Norcom en Portsmouth y jugó a nivel universitario en la Universidad Virginia Tech y en la Universidad de Florida.
Con información de Charlotte Hornets