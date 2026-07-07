La selección de EE.UU. rompe récords históricos de audiencia en el Mundial

Seattle.- A pesar de la dolorosa derrota sufrida el lunes 6 de julio frente a la selección de Bélgica en la ronda de octavos de final, el paso del combinado de los Estados Unidos por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue reescribiendo los libros de historia fuera de las canchas.

El departamento de medios oficiales de la FIFA (@fifamedia) confirmó que el impacto comercial y el entusiasmo de la afición en suelo patrio ha alcanzado niveles nunca antes vistos en el balompié norteamericano.

🚨 RECORD BROKEN 🚨🇺🇸📺 Despite their heartbreaking defeat to Belgium yesterday, the United States’ FIFA World Cup 2026™ journey continues to rewrite the record books. Consolidated viewing figures so far have confirmed that the USA’s Round of 32 victory over Bosnia and… pic.twitter.com/CHMvE5OYRf — FIFA Media (@fifamedia) July 7, 2026

Juegos contra Bosnia y Herzegovina lo más televisados

De acuerdo con las cifras consolidadas de audiencia y los datos técnicos, la victoria de los Estados Unidos en la Ronda de 32 sobre Bosnia y Herzegovina se convirtió oficialmente en el partido de fútbol más visto en toda la historia de la televisión estadounidense, registrando una impresionante e inédita audiencia combinada de 36.2 millones de espectadores.

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De la misma manera, detallaron sobre los hitos históricos para las principales cadenas televisivas del país:

FOX (Transmisión en inglés): Consiguió la mayor audiencia para un programa de fútbol en la historia de la televisión en inglés de EE. UU., promediando la extraordinaria cifra de 26.4 millones de televidentes .

Consiguió la mayor audiencia para un programa de fútbol en la historia de la televisión en inglés de EE. UU., promediando la extraordinaria cifra de . Telemundo (Transmisión en español): Marcó un récord absoluto para los partidos de la Selección Nacional Masculina de EE.UU. en la historia de la Copa Mundial de la FIFA en este idioma, congregando a una audiencia de 9.8 millones de personas.

En este sentido, destacaron que el extraordinario impulso mediático detrás de la trayectoria del conjunto estadounidense demuestra el crecimiento exponencial de este deporte en el país coanfitrión.

Por último, las autoridades de la FIFA anticiparon que esta histórica marca de televisión podría superarse en los próximos días, una vez que se procesen y confirmen las cifras oficiales de sintonía del vibrante choque de octavos de final disputado contra Bélgica.

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