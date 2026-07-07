La NASA adelanta el lanzamiento de Roman

Florida.- La NASA completó con éxito hitos clave previos al lanzamiento del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, el cual se encuentra ahora preparado para ponerse en órbita con nueve meses de adelanto respecto al cronograma inicial.

En un comunicado, explicaron que en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida, los ingenieros lograron elevar el observatorio desde una posición horizontal a una vertical, marcando un avance significativo para las próximas inspecciones, pruebas funcionales y trabajos de integración.

De la misma manera, detallaron que el traslado y la puesta a punto del telescopio requirieron de un estricto protocolo técnico para garantizar la integridad de sus componentes. El observatorio fue trasladado al Centro Kennedy protegido dentro de un contenedor de envío especializado y con control climático.

Asimismo, señalaron que tras arribar desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, el equipo movilizó el telescopio hacia la Instalación de Servicio de Carga Útil Peligrosa para ser inspeccionado después de su viaje.

Indicaron que los ingenieros ejecutaron una limpieza adicional en la esclusa de aire de la instalación con el fin de eliminar cualquier rastro de contaminantes.

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Capacidades científicas y legado del observatorio

El Telescopio Espacial Roman ofrecerá un campo de visión al menos 100 veces más grande que el de Hubble. Lo que se traducirá en exploraciones profundas y panorámicas del cosmos.

Detalles del lanzamiento

La NASA y SpaceX han establecido los parámetros oficiales para poner en órbita este observatorio espacial:

Fecha objetivo: Se apunta a un lanzamiento no antes del domingo 30 de agosto .

Se apunta a un lanzamiento no antes del . Cohete propulsor: La misión será puesta en órbita a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX .

La misión será puesta en órbita a bordo de un cohete . Plataforma de despegue: El despegue se llevará a cabo desde el histórico Complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy.

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